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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.11.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli açıkladı: Hibe oranı 10 puan artırıldı

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Bakan Pakdemirli açıkladı: Hibe oranı 10 puan artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD II kapsamında verilen tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40'dan yüzde 50'ye yükseltildiğini, gerçek kişi başvurularında ise bu oranın yüzde 55 olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, IPARD II Programı İzleme Komitesi'nin 9'uncu resmi toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, hibe oranlarına dair modifikasyon önerisinin kabul edildiğini kaydetti.

Pakdemirli, IPARD II kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40'dan yüzde 50’ye yükseltildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı. Gerçek kişi başvurularında ise bu oran yüzde 55 olarak belirlendi. Bu değişiklikle mevcut tesis ve yeni kurulum işletme arasındaki yüzde 10 hibe desteği oranı farkı da ortadan kalkmış oldu. Ayrıca, 40 yaş altı başvurular ile dağlık alanda yapılacak yatırımlar için ilave yüzde 5 hibe oranı devam edecek. Üretici örgütü ve kooperatiflere yüzde 60 hibe oranı uygulaması da sürecek. Yine hali hazırda kadın girişimcilere sıralama kriterlerinde 10 puanlık avantaj da devam edecek."

Pakdemirli, resmi sürecin tamamlanmasının ardından hibe oranındaki artışın yürürlüğe gireceğini bildirdi. Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü'nün başkanlığında yapılan toplantıya, Avrupa Komisyonu ve AB Türkiye Delegasyonundan yetkililerin yanı sıra ilgili bürokrat ve uzmanlar katıldı. 

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