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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.05.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli açıkladı: Hedef 1 milyon ton

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Bakan Pakdemirli açıkladı: Hedef 1 milyon ton

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fındık üretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yeni fındık bahçeleri, özellikle bozulmuş orman alanlarına kurulacak. Geçen yılki tarımsal ihracatımız 17,7 milyar dolardı ve bu ihracatın 3 milyar doları, kabuklu yemiş, kuru meyve ve bunların mamullerinden elde edildi" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fındık üretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yeni fındık bahçeleri, özellikle bozulmuş orman alanlarına kurulacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Pakdemirli, ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen "38. Kuru Yemiş ve Kuru Meyveler Kongresi"ne katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin, dünyada kabuklu yemiş ve kuru meyve üretimi ve pazarlamasında önemli payı olduğuna işaret ederek, "2018'deki tarımsal ihracatımız 17,7 milyar dolardı ve bu ihracatın 3 milyar doları, kabuklu yemiş, kuru meyve ve bunların mamullerinden elde edildi. Tarımsal üretim ve ticaret dikkate alındığında, Türkiye, dünyadaki lider ülkelerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, fındıktan cevize, kayısıdan kiraza, incirden zeytine, tütünden çaya kadar pek çok üründe üretici ve ihracatçı olduğunu aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Özellikle fındık, tüm bu ürünler arasında en büyük paya sahip. Aslında Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisidir ve dünyadaki üretimin yüzde 70'ten fazlasını sağlamaktadır. 2018'de, bu ürünün yüzde 85'i ihraç edildi ve 1,6 milyar dolarlık ihraç hasılatı elde edildi. Fındık ve ürünlerini 100'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. En büyük dilim Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından oluşturulmaktadır. Sektördeki liderlik pozisyonumuzu korumak için üretkenliği ve kaliteyi artırma bağlamında stratejiler ve hedefler belirliyoruz. Bu çerçevede gelecek yıllardaki birincil hedefimiz, fındık üretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmektir. Bu hedefe ulaşmak için yeni fındık bahçeleri, özellikle bozulmuş orman alanlarına kurulacaktır. İkincil olarak, eski fındık bahçelerinin gençleştirilmesi sağlanacak, Ar-Ge çalışmaları, yeni fındık türlerine ve katma değerli ürünlerin üretimine odaklanılacaktır."

"KURU ÜZÜMDE DÜNYA LİDERİ"

Pakdemirli, kuru kayısı üretiminin 103 bin ton olduğunu ve bunun dünya üretiminin yüzde 63'üne tekabül ettiğine de dikkati çekerek, bu durumun, ülkenin dünyadaki kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmını elinde tuttuğu anlamına geldiğini bildirdi.

Türkiye'nin 280 bin tonluk kuru üzüm üretimiyle dünya lideri konumunda bulunduğunu belirten Pakdemirli, 370 milyon dolar ile kuru üzüm ihracatıyla da zirvede yer aldığını ifade etti.

Söz konusu ürün ihracatındaki en büyük payın yüzde 95'le çekirdeksiz sultani üzüme ait olduğunu bildiren Pakdemirli, Antep fıstığı ticaretine ilişkin de şunları kaydetti:

"2018'de Antep fıstığı üretimimiz 240 bin tondu ancak üretimimiz sadece iç tüketimimizi karşılamaktadır. Çünkü tüm Antep fıstıkları baklava yapımında kullanılmaktadır. Bakanlık olarak, kabuklu kuru yemiş ve kuru meyve talebini sağlamak ve uluslararası standartlara göre üretimi sürdürmek için tüm çabayı ortaya koyuyoruz."

Öte yandan 3 gün sürecek kongrede, çok sayıda ürün bazlı oturum yapılacak ve kuru yemiş ile kuru meyve sektöründeki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alınacak.

Kongreye, akademisyenler, iş insanları ve kamu kurumu temsilcileri başta olmak üzere 52 ülkeden toplam bin 278 kişi katılıyor. Kongrede Türkiye'den ise 140 katılımcı yer alıyor. 

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