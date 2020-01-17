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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Bakan Pakdemirli açıkladı! Destek ödemeleri bugün yapılacak

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Bakan Pakdemirli açıkladı! Destek ödemeleri bugün yapılacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak" ifadelerine yer verdi.

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