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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.05.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: 30 bardak çay içiyorum

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Bakan Pakdemirli: 30 bardak çay içiyorum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "İnşallah çok güzel bir çay sezonu yaşayacağız. Üreticimiz bir yıl boyunca emeğinin karşılığını almış olacak" dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen, 2019 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış törenine katılmak üzere kente gelen Pakdemirli, buradaki programın ardından Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret etti. 

Fabrika yetkililerince karşılanan Pakdemirli, yeşil çay ünitesini gezerek yetkililerden bilgi aldı. 

Pakdemirli, bir gazetecinin "İyi bir çay nasıl olur?" sorusu üzerine iyi bir çay tiryakisi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: 

"İyi de çay demlerim. Sırrı şu, çaydanlığın üstüne çayı koyacaksın. Soğuk suyu koyacaksın. Bir daha da hiç sıcak su koymayacaksın. Altından çaydanlığı kaynatmaya başlayacaksın. Onun buharı ile 1-1,5 saatte oluyor ama sonrasında da birkaç saat acımayan çok lezzetli bir çay elde edersiniz. Çay keyfini yaşamak istiyorsanız, ben özellikle eve misafir geldiği zaman çayın demlenmesini bu şekilde yaparım, yaptırırım. Çayı böyle demlerseniz hakikaten tadına varıyorsunuz ve acımayan bir çayınız oluyor." 

"25-30 BARDAK İÇİYORUM"

Gazetecinin "Ne kadar çay içiyorsunuz?" sorusuna Pakdemirli, "Şimdi daha da fazla. Ziyaretçimiz çok olduğu için günde 25 ile 30 bardak içiyoruz. Türkiye ortalamasının üstüne çıktım diyebilirim." yanıtını verdi. 

Pakdemirli, çay sezonunun tekrar hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İnşallah çok güzel bir çay sezonu yaşayacağız. Üreticimiz bir yıl boyunca emeğinin karşılığını almış olacak." şeklinde konuştu. 

Bakan Pakdemirli, "Özellikle kullandığınız bir çay var mı?" sorusu üzerine, "ÇAYKUR çaylarını tercih ediyorum. Bulursam 42 numara, organik çayı veya Altınbaş çaylarını kullanıyorum. Şimdi Hemşin organik çayını hediye ettiler. Onu da evde deneyeceğim inşallah." diye konuştu. 

Bakan Pakdemirli, daha sonra İyidere ilçesine geçerek, ÇAYKUR Çay Paketleme Fabrikası'nı ziyaret etti. 

İlgililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, burada da çay paketleme süreçlerini inceledi. 

Bakan Pakdemirli'ye ziyaretlerinde Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Kars Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile diğer ilgililer eşlik etti. 
Muhabir : Meltem YılmazYayınlayan : Emine Dalfidan

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