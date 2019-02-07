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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
07.02.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: 2021 sonunda et ithalatı yapılmayacak

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Bakan Pakdemirli: 2021 sonunda et ithalatı yapılmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Etle ilgili birçok eleştirimiz var, evet son dönemde etle ilgili tüketim arttığı için bazen eksik kalıyor bazen ithalat yapılabiliyor ama inşallah 2021 yılının sonu itibarıyla da herhangi bir ithalatımız olmayacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılının sonu itibarıyla herhangi bir et ithalatının olmayacağını bildirdi.

Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, göreve başladığı ilk haftada ilçeyi ziyaret ettiğini ve kendisinin de topraktan uzak olmayan bir üretici olduğunu söyledi. 

Geçmişe yönelik başvuru işlemleri tamamlanan destek ödemelerinin ocak ayı içerisinde çiftçilere ödendiğini hatırlatan Pakdemirli, 2018 yılı desteklemelerinin de çiftçiye erken ödenmesiyle ilgili bir çalışma yaptıklarını, bütçe kaynaklarına göre bunun belirleneceğini aktardı. 

Pakdemirli, çiftçinin artan girdi fiyatlarını düşürmek için yoğun mesai harcadıklarını, bu kapsamda fiyatlarda iyileştirmeler yaptıklarını dile getirdi. 
Bölgede yapılacak olan Ödemiş ve Tire yem fabrikasının ihalesinin 14 Şubat'ta gerçekleştirileceğini ifade eden Pakdemirli, fabrikanın temelinin en kısa zamanda atılacağını, buranın bölge ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. 

Pakdemirli, bölge ekonomisinin canlandırılması için Bozdağ Kayak Merkezi'nin de aktif hale getirilmesi için çalışma başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti: 

"Ben de kayağı seven, zamanında Bozdağ Kayak Merkezi'ne gelip kayak yapmış bir insan olarak söylüyorum. İnşallah önümüzdeki sene Bozdağ Kayak Merkezi'ni kış turizmine açmamız lazım. Gençlerimiz için çok önemli, Bozdağ'ın karları buradan görüyorum bu karı kâra çevirmemiz lazım. Avusturya'da milli gelirin yüzde 50-60'ı sadece kardan geliyor. Eğer gençlerimiz burada olsun istiyorsak ve bu güzel sporu yapsınlar. Bir yandan da bu işten para kazansınlar, bölge ekonomisi bu işten para kazansın istiyorsak biz bu konuda üstümüze düşeni yaparız. Orman Genel Müdürümüzle ayak üstü görüştük, o da dedi 'Önümüzdeki sezona inşallah yetiştiririz.' dedi. Önümüzdeki sezona inşallah yetiştirecek şekilde biz gereğini yapacağız." 

Konuşmasında yerel seçimin önemine vurgu yapan Pakdemirli, Ödemiş'te Münir Bezmez'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Nihat Zeybekci'ye destek istedi. 

OTLATMAYA AÇILAN ALAN YÜZDE 53'E YÜKSELDİ

Daha sonra Bademli Mahallesi'ne geçen ve Yeşil Bademli Kooperatifi Süs Bitkileri üreticilerileriyle bir araya gelen Pakdemirli, 24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerle Türkiye'de yönetim şeklinde değişiklik olduğunu, bu sayede koalisyonların ve yönetimdeki iki başlılığın ortadan kalktığını söyledi. 
Pakdemirli, yeni sistemle Türkiye'nin çok daha iyi bir duruma geleceğini, bu nedenle yerel seçimlerin çok önemli olduğunu dile getirerek, parlamenter sistemin bir daha konuşulmaması için AK Parti'ye destek verilmesini istedi. 

Bekir Pakdemirli, hayvancılığın geliştirilmesine ormanların katkısının artırılması için orman alanlarında otlatmaya açılan alanların yüzde 53'e çıkarıldığını, ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yol ve şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan üreticilerin bundan ücretsiz yararlanmasının sağlanacağını kaydetti. 

"2021 SONUNDA ET İTHALATI YAPILMAYACAK" 

Pakdemirli, Türkiye'nin kaynaklarını iyi değerlendirdiğini ifade ederek, "Avrupa'da süt sığırında 1 numarayız. Etle ilgili birçok eleştirimiz var, evet son dönemde etle ilgili tüketim arttığı için bazen eksik kalıyor bazen ithalat yapılabiliyor ama inşallah 2021 yılının sonu itibarıyla da herhangi bir ithalatımız olmayacak. Buna rağmen sığırda Fransa'dan sonra yine ikinci sıradayız." dedi. 


Süs bitkilerinde üreticilere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Pakdemirli, buradaki üreticilerin başka şehirlere ürünlerini satmalarına karşın İzmir Büyükşehir Belediyesinden gerekli ilgiyi göremediklerini söyledi. 

Bakan Pakdemirli, İzmirlinin CHP'li belediyelerden iyi bir hizmet görmediğini öne sürerek daha çok hizmet alınabilmesi için seçimlerde AK Parti'ye destek verilmesini istedi. 

Pakdemirli'ye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de eşlik etti. 

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