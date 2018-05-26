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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.05.2018 - 17:47, Son Güncelleme:

Bakan Özlü yerli otomobilde en şanslı ili açıkladı

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Bakan Özlü yerli otomobilde en şanslı ili açıkladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, yerli otomobil için Filyos’un önemine dikkat çekti. Özlü, "Filyos Endüstri Bölgesi’nin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla Filyos’un şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Ama değerlendirme kriterleri arasında önemli bir kriter limanlara yakınlık, liman arkası bölge olması. Çünkü ihracat olacak. Bu bakımdan Filyos’un şansı yüksek" şeklinde konuştu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak’ta partisinin seçim bürosu açılışını yaptı. Partililere hitaben konuşma yapan Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesinde Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde gerçekleştirilecek Filyos projesinin de olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu projeye büyük önem verdiğini dile getiren Bakan Özlü, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 360 sayfalık seçim beyannamesinde bugüne kadar neler yaptığımızı ve bundan sonra neler yapacağımızı anlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteklediği Filyos projemiz de seçim beyannamesinde yer aldı. 2019 yılının ilk yarısında ilk etabının tamamlanmasını bekliyoruz. Proje devam ediyor. Proje çalışmaları olan limanın karayolu ve demiryolu bağlantısını yapımının da gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Bu liman tamamlandığında 2023 vizyonu çerçevesinde Karadeniz ticaretine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Liman arkasında bir Filyos endüstri bölgesi var. Bu bölge bakanlığımızın projesi olarak ve bu bölgenin bir bakanı olarak beni çok heyecanlandırıyor. Amacımız bölgedeki sanayi parsellerini bu sene içinde sanayicilerle buluşturmaktır. Buna çok önem veriyoruz ve Türkiye’nin ilk endüstri bölgesi Filyos Endüstri Bölgesi olacaktır. Türk sanayisinin amiral gemilerinden birisi olacak endüstri bölgesi sanayimize ve ekonomimize büyük katkı sağlayacak"

YER SEÇİMİ GELECEK YIL YAPILACAK

Bakan Özlü, bölgede üretilen demir çeliğin de Filyos Endüstri Bölgesi’nin ham maddelerinden biri olacağını anlattı. Endüstri bölgesinin elektrikli teçhizat, makine ve motorlu taşıt imalatı gibi pek çok alanda faaliyet göstereceğini ifade eden Bakan Özlü, "Proje ile bölgeye yapılacak organize sanayi bölgeleri yeni limanlar çevre ve dere ıslah çalışmaları buranın cazibesini kat kat arttıracak. İşsizlik azalacak Zonguldak ve çevre ilen göç veren değil göç alan iller haline gelecek. Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan bir tanesi motorlu kara taşıtlarıdır. Bu otomobil projemiz çok iyi gidiyor. Bu projenin yer seçimi gelecek yıl yapılacak. Değerlendirme içerisinde Filyos Endüstri Bölgeside olacak. 5 yatırımcıdan oluşan konsorsiyum ortak bilişim grubu Filyos’u da değerlendirmeye alacak. Ama şunu da ifade edeyim. Filyos Endüstri Bölgesinin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Önemli kriterlerden biri limanlara yakınlığı. Çünkü ihracat ta olacak. Bu yönden Filyos’un şansı yüksek"

 

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