Bakan müjdeyi verdi! Milyarlarca lira ödenecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan müjdeyi verdi! Milyarlarca lira ödenecek
GeriEkonomi Bakan müjdeyi verdi! Milyarlarca lira ödenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
26.03.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Bakan müjdeyi verdi! Milyarlarca lira ödenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan müjdeyi verdi! Milyarlarca lira ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "8 milyar 777 milyon desteği Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörüne desteği öncelik edindiklerini belirterek, “8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize Mart ayının sonu itibariyle ödemiş olacağız” dedi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde tarım ve orman sektörünün değerlendirildiği toplantında üreticiler ve sektör temsilcileriyle buluşan Bakan Pakdemirli, "Diğer sektörlere verilmeyen destekler öncelikle tarım sektörüne veriliyor. Sizleri rahatlatmak için destekleri öne çektik. Ocak, Şubat ve Mart ayları toplamı 8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize Mart ayının sonu itibariyle ödemiş olacağız" diye konuştu.

Çiftçilerin elektriği yüzde 12 daha ucuz kullanacaklarını vurgulayan Bekir Pakdemirli, “Elektriği ticari tarifeden ödemeyecek. Yine çiftçimizin 31 Aralık 2018 itibariyle temerrüde düşmüş herhangi bir borcu varsa Tarım Kredi Kooperatifine ve Ziraat Bankasına gidip bunları yüzde 10'la tekrar yapılandıracak. Yemi de bugün alıp Kurban Bayramı'nda ödeyebileceksiniz. TARSİM bedelini hasat döneminde ödeme imkanınız olacak. Ziraat Bankası ile seracılık kredisi çalıştık. Yüzde 8,25 faizle seranın yüzde 75'lik kısmını 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl vadeyle kurabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Üretim rakamlarını değerlendiren Pakdemirli, “Bitkisel üretimimiz 98 milyondan 120 milyon tona yükselip, yüzde 25 artmış. Büyükbaş sayımız 9,9 milyondan 17 milyona, küçükbaş sayımız 32 milyondan 45 milyona yükseldi. Kanatlı sayımız 250 milyondan 350 milyona, et üretimimiz 420 tondan 1,1 milyon tona, süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 20 milyon tona, tavuk üretimimiz 700 bin tondan 2.2 milyon tona, yumurta üretimimiz 11 milyar adetten 20 milyar adete, bal üretimimiz 74 bin tondan 110 bin tona yükselerek her alanda ciddi bir artışımız var” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Amasya Valisi Osman Varol, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gelmiş geçmiş en büyüleyici rotalar! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listede

İngiltere'de robotlar işsizliği artırabilir

Bakan Kurum'dan Büyükçekmece'ye sosyal konut ve Millet Parkı müjdesi

Ağbal: Türkiye ekonomisi daha da büyüyecektir