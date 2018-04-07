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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
07.04.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Bakan müjdeyi verdi, duyan ATM'ye koştu

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Bakan müjdeyi verdi, duyan ATM'ye koştu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2018 yılı destekleme ödemelerinin başlayacağının müjdesini vermesinin ardından dün saat 18:00'de paralar üreticilerin hesaplarına yatmaya başladı. Haberi duyan çiftçiler ise Ziraat Bankası ATM’lerine akın etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine başlayacaklarını açıklamasının ardından dün saat 18:00'de ilk destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

ATM'LERE AKIN ETTİLER

Haberi alan üreticiler ise akşam saatlerinde Ziraat Bankası ATM’lerine akın etti. ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan üreticiler, destek ödemelerini almanın mutluluğunu yaşadılar. Türkiye genelinde dekar başına 170 lira olan destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üretici faydalanabilecek.

FINDIKTA EN FAZLA DESTEK ORDU'YA

Fındık üretiminin yapıldığı ana coğrafya olan Doğu Karadeniz’de Ordu’da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira, Giresunlu 75 bin üreticiye yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon’a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak.

TC'NİN SON RAKAMINA GÖRE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞİYOR

TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak ödemelerde kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan tarihinde ödemelerini alacaklar.

TOPLAMDA 1,9 MİLYAR TL

Bakan Fakıbaba, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilerimize, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine başlıyoruz. Ödemeler kapsamında; Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon TL, Hububat ve baklagil desteği için 202 milyon TL, Dane mısır desteği için 58 milyon TL, Yaş çay prim desteği için 164 milyon TL, Fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon TL ve Çay budama tazminatı için 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 1,9 milyar liralık hibe desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.04.2018)
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