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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
08.05.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Bakan meraklanan beklenen hat için tarih verdi

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Bakan meraklanan beklenen hat için tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "(Gebze-Halkalı demiryolu hattı) Şu an fiili ilerleme seviyesi yüzde 78. Bu ayın 20'sinde Halkalı'dan başlayarak Kazlıçeşme'ye kadar kesintisiz trenle gelmiş olacağız. Bundan sonra da elektrikti, sinyaldi, nihai işlemleri yapacağız. Hedefimiz ağustos ayı içinde inşaatını bitirmek, ondan sonraki 1,5-2 aylık periyotta sinyal sistemlerini tamamlamak ve sene sonuna kadar test işlemlerini gerçekleştirip, hizmete sunmuş olmak" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı demiryolu hattındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu an fiili ilerleme seviyesi yüzde 78. Bu ayın 20'sinde Halkalı'dan başlayarak Kazlıçeşme'ye kadar kesintisiz trenle gelmiş olacağız. Bundan sonra da elektrikti, sinyaldi, nihai işlemleri yapacağız." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine, İstanbul'da yapımı devam eden Gebze-Halkalı demiryolu hattına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bunun İstanbullular için önemli bir proje olduğunu ifade eden Arslan, "Bu sene sonu itibarıyla projemizin tamamını bitirip hizmete açacağız. Şu an fiili ilerleme seviyesi yüzde 78. Bu ayın 20'sinde Halkalı'dan başlayarak Kazlıçeşme'ye kadar kesintisiz trenle gelmiş olacağız. Bundan sonra da elektrikti, sinyaldi, nihai işlemleri yapacağız. Hedefimiz ağustos ayı içinde inşaatını bitirmek, ondan sonraki 1,5-2 aylık periyotta da sinyal sistemlerini tamamlamak ve sene sonuna kadar test işlemlerini gerçekleştirip, hizmete sunmuş olmak." diye konuştu.

Arslan, insanların Kazlıçeşme'den, Ayrılık Çeşmesi'ne kadar Marmaray'ı kullanarak konforunu gördüğüne ve memnun olduğuna işaret ederek, bu konforu Halkalı'dan Gebze'ye kadar kesintisiz hale getireceklerini söyledi.

Gebze-Halkalı demiryolu hattının, güzergahındaki diğer sistemlerle de entegre edileceğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:
"Yolcularımız Yenikapı'da inip Levent istikametinde, Bakırköy'de inip Esenler istikametinde gidecek. 11 ayrı sisteme aktarma yapabilecekler. Ankara'dan kalkan yüksek hızlı trenler (YHT) Pendik'e kadar gidebiliyorlar ve buradan otobüsle aktarma yapıyorlar. Artık öyle olmayacak. Ankara'dan kalkan YHT kesintisiz bir şekilde Haydarpaşa'ya gidecek. Dolayısıyla YHT yolcularımız Gebze'den başlayarak Halkalı'ya kadar ana istasyonlarda inip Marmaray trenlerini veya diğer raylı sistemleri kullanarak İstanbul'un her yerine gidebilecekler. Yine YHT'lerin bir kısmı da Haydarpaşa'ya kadar gittiği gibi, bir kısmı da Ankara'dan kalkıp Halkalı'ya kadar kesintisiz ulaşabilecek. Bu da önemli ve hedefimiz günde 1,5 milyon insana Marmaray Projesi ile hizmet verebilmiş olmak. Doğu-batı aksında İstanbul için çok önemli bir koridor. Kuzey-güney aksında ise diğer raylı sistemlerle entegre olması nedeniyle önemli bir koridor. İstanbulluların yaşamını kolaylaştıracak önemsediğimiz bir proje."

 

 

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