Bakan Kurum’dan TOKİ müjdesi!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) konut alan vatandaşların borçlarının uygun bir şekilde güncelleneceğini açıkladı.
Bakan Murat Kurum, “Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımıza bunları da duyuracağız. Şu an enflasyon, TEFE, TÜFE ortalaması yüzde 18-20 bile olsa biz bunların daha da altında bir düzenlemeyle inşallah vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunuyor olacağız” dedi. TOKİ’den ev alanların aylık taksit ödemelerine her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere senede iki kez, memur maaş artışlarının bir önceki 6 aylık dönemdeki durumu ile ÜFE ve TÜFE oranlarına bakılarak zam yapılıyor. Artış oranı bunların arasından en düşük hangisiyle ona göre belirleniyor. Yeni düzenlemeyle tüm bu oranların da altında bir güncelleme bekleniyor.
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