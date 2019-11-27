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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bakan Kurum’dan termik santral açıklaması... Baca filtresi için en fazla 6 ay süre

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Bakan Kurum’dan termik santral açıklaması... Baca filtresi için en fazla 6 ay süre

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, baca filtresi takarak çevreye uyumlu hale gelmeleri için kömür santrallerine tanınan 2.5 yıllık ek süreyi fiilen 6 ay olarak uygulamayı planladıklarını açıkladı.

İlgili bakanlarla bu konuda aldıkları kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da onayladığını belirten Kurum, “2022’ye kadar bekleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. 6 ay içerisinde başlamazlarsa eğer altıncı ayın sonunda biz gider fiilen bu işlerin yapımına gireriz” dedi. Bakan Kurum, dün termik santrallere, bu yılın sonuna kadar tamamlamaları gereken çevre mevzuatına uyuma yönelik düzenlemeler için 2.5 yıl ek süre verilmesine ilişkin yasayı değerlendirdi. Bu konuda daha önce 2020’nin başına kadar süre verildiğini anımsatan Kurum, santrallerin bazılarında yenileme olduğunu ancak bazılarının da bu adımları atmadıklarını vurguladı. Son yasada 6 ay içerisinde termik santrallerdeki filtrelemeye ilişkin adımları şirketlerin atması gerektiğini belirten Kurum, şunları söyledi: “Eğer 6 ay içerisinde termik santraller filtrelemede bu adımı atmazsa, atılmayan adımları biz bakanlıklar olarak resen atıp o tedbiri gerekirse biz kendimiz alıp çevreyi, doğayı koruyacak adımı kararlı bir şekilde atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı görüşte. 2022’ye kadar bekleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Şu anki yasada 6 ay içerisinde bu işe başlamak durumundalar. İlave bir 6 ay vermiş olacağız öyle düşünelim.”

YENİ YASA NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan yeni yasaya göre halen baca filtresi yaptırmayan kömür santrallerinin çevre mevzuatına uyum amacıyla yapacakları yatırımların sözleşmesini 30 Haziran 2020’ye kadar bakanlığa sunması gerekiyor. İş termin planı sunulan santraller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 1 Temmuz 2020’den itibaren 4 ayda bir denetlenecek. Çevreye uyum projesinde ilerleme sağlamayan şirketlere, yasadaki para cezaları 20 kat artırılarak uygulanacak. Çevre planındaki yatırımlar bir yıl gecikirse santraldeki üretim durdurulacak. Bu kapsamda verilen idari cezalara karşı dava açılması, para cezasının tahsil işlemini durdurmayacak.

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