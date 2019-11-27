Bakan Kurum’dan termik santral açıklaması... Baca filtresi için en fazla 6 ay süre
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, baca filtresi takarak çevreye uyumlu hale gelmeleri için kömür santrallerine tanınan 2.5 yıllık ek süreyi fiilen 6 ay olarak uygulamayı planladıklarını açıkladı.
İlgili bakanlarla bu konuda aldıkları kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da onayladığını belirten Kurum, “2022’ye kadar bekleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. 6 ay içerisinde başlamazlarsa eğer altıncı ayın sonunda biz gider fiilen bu işlerin yapımına gireriz” dedi. Bakan Kurum, dün termik santrallere, bu yılın sonuna kadar tamamlamaları gereken çevre mevzuatına uyuma yönelik düzenlemeler için 2.5 yıl ek süre verilmesine ilişkin yasayı değerlendirdi. Bu konuda daha önce 2020’nin başına kadar süre verildiğini anımsatan Kurum, santrallerin bazılarında yenileme olduğunu ancak bazılarının da bu adımları atmadıklarını vurguladı. Son yasada 6 ay içerisinde termik santrallerdeki filtrelemeye ilişkin adımları şirketlerin atması gerektiğini belirten Kurum, şunları söyledi: “Eğer 6 ay içerisinde termik santraller filtrelemede bu adımı atmazsa, atılmayan adımları biz bakanlıklar olarak resen atıp o tedbiri gerekirse biz kendimiz alıp çevreyi, doğayı koruyacak adımı kararlı bir şekilde atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı görüşte. 2022’ye kadar bekleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Şu anki yasada 6 ay içerisinde bu işe başlamak durumundalar. İlave bir 6 ay vermiş olacağız öyle düşünelim.”
YENİ YASA NE DİYOR?
Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan yeni yasaya göre halen baca filtresi yaptırmayan kömür santrallerinin çevre mevzuatına uyum amacıyla yapacakları yatırımların sözleşmesini 30 Haziran 2020’ye kadar bakanlığa sunması gerekiyor. İş termin planı sunulan santraller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 1 Temmuz 2020’den itibaren 4 ayda bir denetlenecek. Çevreye uyum projesinde ilerleme sağlamayan şirketlere, yasadaki para cezaları 20 kat artırılarak uygulanacak. Çevre planındaki yatırımlar bir yıl gecikirse santraldeki üretim durdurulacak. Bu kapsamda verilen idari cezalara karşı dava açılması, para cezasının tahsil işlemini durdurmayacak.
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