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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.11.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan, dere yataklarındaki yapılaşma ile ilgili kritik açıklama

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Bakan Kurum'dan, dere yataklarındaki yapılaşma ile ilgili kritik açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dere güzergahı üzerinde yapılaşmalara, mevcut yapıların burada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü vatandaşımızın canı, malı bize emanet." dedi.

Kurum, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinden kaynaklı aşırı yağışlara karşı bakanlık olarak alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Geçtiğimiz aylarda Ordu ve Rize'de yaşanan aşırı yağışları hatırlatan Kurum, "Ordu'da metrekareye 400 kilogram, Rize'de 100 kilogram yağış düştü. Bunlar belki bir yılda beklenen yağışlar ama bir iki saatte yağdı, afet oldu. İstanbul'da taş büyüklüğünde dolular yağdı. Avrupa'da da yaşandı. Tüm dünyada artık iklim değişikliği ile mücadele etme zorunluluğu aşikar. Buna ilişkin bir iklim değişikliği strateji eylem planı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevcut altyapı hesaplarının normal yağışlara göre yapıldığına işaret eden Kurum, "İklim değişikliğinden en az etkilenecek alt yapı, yol, içme suyu,
kanalizasyon, menfez gibi bu projeleri içeren düzenlemeyi hazırlıyoruz." dedi.

BİTLİS'TE DERE GÜZERGAHINDA DÖNÜŞÜM

Dere güzergahı üzerinde yapılaşmalar olduğuna değinen Kurum, "En son Rize'de 7 katlı binayı yıktık. Hafta sonu Bitlis'te dere güzergahı üzerinde büyük bir dönüşüm projesi hazırlayacağız ve Bitlis'in ortasından geçen dereyi inşallah en kısa zamanda ıslah edeceğiz." diye konuştu.
Kurum, eylem planının detaylarını ise şöyle anlattı:

"Dere üzerindeki yapılaşmalardan tutun da bu bölgedeki yağışların toplanıp, denize veya kanalizasyona deşarjını içeren bir proje hazırlıyoruz. Bu proje ile buradaki yolun standardı, yapılması gereken menfez...Neticede bu bir afet ama bu yağışlardan şehrin en az etkilenmesi için yapılması gerekenleri içerir bir düzenleme hazırlıyoruz. İnşallah bunları da Mekansal Stratejik Planı'mıza koyduğumuzda önümüzdeki süreçte şehirlerin yapılanması, alt yapısı
için ihtiyaçlarını içeren bir düzenlemeyi de yapmış olacağız."

"BİZİM İÇİN CAN ÖNEMLİ"

Dere güzergahındaki yapılaşmaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Dere güzergahı üzerinde yapılaşmalara, mevcut yapıların burada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü vatandaşımızın canı, malı bize emanet. Bizim devlet olarak böyle bir sorumluluğumuz var. Bu canı, malı korumak zorundayız. Bir afet esnasında oradaki binadan kaynaklı şehre olan zarar daha
fazla oluyor. Bizim bir canımızı kaybetmemiz mi önemli oradaki dere üzerindeki bina mı önemli? Bizim için can önemli."

Hazırlanacak mekansal ve kentsel dönüşümle ilgili planların bu konuları içereceğini anlatan Kurum, "Biz, yeni yaptığımız binayı tartışmayacağız." dedi.
Kurum, Türkiye'nin her yerinde kültürel ve yöresel mimarinin korunmasının zorunluluk haline getirilmesi için yerel yönetimler aracılığıyla çalışmalar yapacaklarını da kaydetti.

"KAYYUMLARLA BÖLGELERİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ"

Doğu ve Güneydoğu'da bölücü terör örgütünden zarar gören bölgelerdeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurum, geçmişte
"çukur siyaseti" dolayısıyla ülke ve bölgenin çok zarar gördüğünü, şehitler verildiğini hatırlattı.

Belediyelerin kendilerine gönderilen kaynağı şehre harcamadığını, dağa gönderdiğini aktaran Kurum, "Bu para şehre harcandığı zaman gördük ki şehrin çehresi değişiyor. Kayyumlar üzerinden yollar, altyapı, içme suyu, kanalizasyon gibi her şeyi yenilemiş durumdayız." diye konuştu.
Terörün güvenlik güçlerince bölgeden temizlendiğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Tüm bölgede, 7 ilçede yaklaşık 25 bin bağımsız bölüm üretimi yapıyoruz. 68 bin vatandaşımız bu işten zarar gördü. 25 bini ağır hasarlı bir şekilde zarar gördü ve bu 25 bin konutu Toplu Konut İdaremiz ve Bakanlığımız hızlı bir şekilde üretimini gerçekleştirdi. Bir kısmının teslimini yaptık, bir kısmının da teslimini yapmaya devam ediyoruz."

Diyarbakır Sur'da bin 500 taş ev yapılacağını anlatan Kurum, yeşil alanlar oluşturulduğunu, yıkılan camilerin ve tarihi yerlerin yenilendiğini bildirdi.
Konut teslimlerinin 2019'un ortalarına kadar yapılacağını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Sokak iyileştirmesi yaptık. Yaklaşık 3 bin esnafın hiçbir bedel almadan dükkanını, caddesini yeniledik. Görüyoruz ki orada vatandaşımızın memnun olduğu çok güzel bir hayat var. Ticaret, turizm yeniden başladı. Sadece Diyarbakır'da yaptığımız terör olaylarından kaynaklı yatırım miktarı yaklaşık 2 milyar lira."

Daha yaşanabilir, sosyal, turizm odaklı şehirler

Bölgede yöresel mimari kapsamında az katlı ve bölgenin özelliğine uygun konutlar yapıldığını, İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce de bölgenin atık
su, içme suyu ve yollarının da yenilendiğini aktaran Bakan Kurum, "Kayyumlarımız bu noktada fedakar bir çalışma sergiliyorlar. Adeta o bölgelerin çehresi değişti. Biz bitirdiğimiz zaman daha yaşanabilir, daha sosyal, turizm odaklı bir Diyarbakır, Mardin, Hakkari göreceğiz diye ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 

Dere yatağındaki 7 katlı kaçak bina
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