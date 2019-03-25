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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.03.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan Büyükçekmece'ye sosyal konut ve Millet Parkı müjdesi

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Büyükçekmece’ye Millet Parkı ve sosyal konut geliyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ı ziyaret ederek, Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odasında esnaflar ile buluştu. Bakan Kurum, ilçeye Millet Parkı ve sosyal konut yapacaklarının müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde esnafları ziyaret etti. Programa AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı adayı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Alışveriş yapan vatandaşlara bez torba hediye eden Kurum, kendini takip eden basın mensuplarına ise tatlı ikram etti.

Daha sonra Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odasına geçen Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Büyükçekmece için Başkan Mevlüt Uysal'ın Büyük bir şans olduğunu belirtti. Ayrıca Büyükçekmece'deki alt gelirli, orta gelirli ve emekli vatandaşlar için konut projelerini hayata geçireceklerinin ve Millet Parkı yapacaklarının müjdesini verdi.

"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRACAĞIZ"

Büyükçekmece'deki çarpık sanayileşme ve konut ihtiyacına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Maalesef şehirlerimizde, çarpık sanayileşmenin birçok örneklerini görüyoruz. Büyükçekmece'de de bunun örneği var. Şehir içinde kalmış sanayi sitelerini şehrin dışına çıkartarak dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Büyükçekmece'deki sanayi sitelerinin taşınması veya modernize edilmesi için inşallah 1 Nisan sabahı seçildiğinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve sanayi sitesi esnafına destek olacağız. İstenirse TOKİ'nin yaptığı ya da İller Bankasından ödenek almak suretiyle sizler yapabilirsiniz. Şehirleri, yeşil alanlar için millet parklarının ve sosyal alanların olduğu yeni şehirleşme anlayışıyla planlamak istiyoruz. Bu noktada Büyükçekmece'de Mevlüt Uysal başkanımızın dediği gibi büyük bir sanayi istemiyoruz. Mevcut sanayileri de daha iyi ortamlarda hizmet verebilmeleri için yenilenmeleri gerekiyor. Bu noktada biz, sanayicimizin, esnafımızın ve Büyükçekmece'nin yanındayız. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir'de sosyal konut projelerini gerçekleştiriyoruz. Mevlüt Uysal Başkanım bize Büyükçekmece'de düşük gelirli aileler için sosyal konut ihtiyacının olduğunu söyledi. Burada TOKİ'nin 5 yüz dönüm arazisi var. Büyükçekmece'deki alt gelirli, orta gelirli ve emekli vatandaşlarımız için konut projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

SAHİL İÇİN ÇÖZÜM MİLLET BAHÇESİ

Büyükçekmece'de büyük bir sorun haline gelen Büyükçekmece sahili için de çözümün Millet Bahçesi olduğunu dile getiren Bakan Kurum, 81 ilimize yaptığımız Millet Bahçeleri projelerimizden bir tanesini de Büyükçekmece'ye yapmak istiyoruz. Büyükçekmece'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracağız. Mevlüt Başkanımızın ve Hazinemizin tespit ettiği alanlar var. Özellikle en uzun sahile sahip olduğunuz halde potansiyeline uygun, halkın kullanamadığı sahile millet bahçesi yaparak sahilin tamamını halka açacağız. Büyükçekmece için Mevlüt Uysal Başkanımız büyük bir şanstır. Bunu çok net söylüyorum. Bu şansı çok iyi değerlendirmelisiniz dedi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ARSA ÜRETİP TOPLU KONUT YAPACAĞIZ"

Başkan Uysal da yaptığı konuşmada, Büyükçekmece'nin en büyük sorunlarından birinin altyapı hizmetlerindeki eksiklik olduğunu vurgulayan Uysal şöyle devam etti: Buraya gelirken bakanımızla esnafı ziyaret ettik. Esnafımızın en çok şikayet ettiği konulardan biri yağmur yağdığında yaşanan su baskınları ve sonrasında oluşan koku. Büyükçekmece'de bize görev verilirse ilk yapacağımız işlerden biri altyapı hizmetlerini yapmak, yağmur suyu ile kanalizasyonu birbirinden ayırmak. Sayın Bakanımızın da desteğiyle inşallah bu sorunu hızlı bir şekilde çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Büyükçekmece'nin çok güzel bir yer olduğunu ve bundan dolayı da yeni bir sanayi alanı oluşturmayı düşünmediklerini belirten Uysal, "Ama var olan hafif sanayinin de problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Oda başkanımızla birlikte yeni bir yer temini yapıp hafif sanayiyi oraya taşımayı düşünüyoruz. Ayrıca dar gelirli vatandaşlarımız için Büyükçekmece'de ilçe belediyesi olarak arsa üretip Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte konut yapacağız" şeklinde konuştu.

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