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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.05.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan Bükreş Büyükelçiliği'ne ziyaret

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Bakan Kurum'dan Bükreş Büyükelçiliği'ne ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Füsun Aramaz ile görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurum, Avrupa Birliği (AB) 2019 Romanya Dönem Başkanlığının özel davetiyle Bükreş Parlamento Sarayı'nda düzenlenen AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Füsun Aramaz ile görüştü.

Basına kapalı olarak yaklaşık 45 süren görüşme sonrasında Kurum, Büyükelçilik defterini imzaladı. Kurum deftere, AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda AB uyum ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, ilgili çevre bakanlarını Türkiye'de kasım ayında planlanan Sıfır Atık Konferansı'na davet ettiklerini yazdı.

Romanya temasları kapsamında dün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yıl dönümü olduğu için Bükreş Türk Şehitliğini de ziyaret ettiklerini anımsatan Kurum, "Bu iki günlük ziyaretimizde bize eşlik eden başta Büyükelçimiz Füsun Aramaz olmak üzere tüm çalışanlarımızı tebrik ve takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tarihi bir yapı olan Büyükelçilik binasını da gezen Kurum, programının planlanandan uzun sürmesi nedeniyle Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi ziyaretini iptal etti. Kurum, daha sonra yurda dönmek üzere Bükreş'ten ayrıldı.

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