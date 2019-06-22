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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA-İHA
22.06.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Bakan Kurum’dan Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm müjdesi

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Bakan Kurum’dan Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm müjdesi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte Okmeydanı sakinleriyle buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Okmeydanı’nda merakla beklenen kentsel dönüşümün müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Beyoğlu Belediyesini ziyaret etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bir araya gelen Bakan Kurum, Beyoğlu’nda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Görüşmede, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili son durum da değerlendirilerek izlenecek yol haritası belirledi. Bakan Kurum ve Başkan Yıldız görüşmenin ardından Okmeydanı sakinleriyle bir araya gelerek, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili müjdeyi verdiler.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ BAŞLATIYORUZ”

Okmeydanı sakinlerinin merakla beklediği müjdeli haberi veren Bakan Kurum, “Beyoğlu’na geldiğimizde dedik ki, bu kentsel dönüşümü yapacağız. Nasıl yapacağız? Yerinde yapacağız, hızlı yapacağız, yatay mimari esaslı yapacağız. Bu mahallede oturan kardeşlerimiz yine yaptığımız yeni projede de birlikte yaşayacaklar. Bu sözlerle karşınıza geldik ve kentsel dönüşüm projesini hakkaniyet çerçevesinde yapacağız demiştik. Şimdi sözümüzü tutma zamanı. 1,5 milyon metrekarelik alanda yaklaşık 8 bin 300 binanın, 25 bine yakın bağımsız bölümün yer aldığı Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesini başlatıyoruz. Temmuz ayında bölgede kuracağımız irtibat ofisi ile vatandaşımızın mülkiyet ve imar problemlerine ilişkin taleplerini alacağız. İnşallah yıl sonuna kadar da bütün adalarda anlaşmak suretiyle etaplar halinde kentsel dönüşüm projesine başlamak istiyoruz” dedi.

OKMEYDANI’NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM RIZAYA DAYALI OLACAK

Başkan Yıldız ise, “Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm rızaya dayalı olacak, zorla bir kentsel dönüşüm değil. Rızaya dayalı, istişareyle ve adalet üzerine olacak. Ve biz diyoruz ki, Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm sizlerin hakları korunarak, yani bir kesinti yapılmadan Okmeydanı’nda kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz. Bunun için de belediyemizde değerli bakanımızı ağırladık, kendilerine bilgilerimizi arz ettik. İstiyoruz ki, bir an önce sizlerin rızasıyla, hiç kimseyi mağdur etmeden depreme dayanıklı, yeşil alanları, otoparkları olan ve daha güvenli bir Okmeydanı’nı hep birlikte inşa edelim. Bizim isteğimiz dün buydu, bugün de bu. İstiyoruz ki hep birlikte bunu başaralım” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR FİKİRTEPE PROJESİ YAŞANMAMASI ADINA BU GENELGEYİ YAPTIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe ilişkin, "Ülkemizde yeni bir Fikirtepe projesi yaşanmaması adına da aslında bu genelgeyi yapmış olduk, bu kanun düzenlemesini Meclisimizden çıkarmış olduk." dedi.

Kurum, Bağcılar Belediyesinde belediye başkanı ve AK Parti ilçe teşkilatıyla yaptığı toplantıdan sonra Demirkapı Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm alanına geçti. 

Kentsel dönüşüme ilişkin dün yayımlanan yeni yönetmeliğe değinen Kurum, yeni yönetmelikle vatandaşların mağdur olmayacağını söyledi. 

Yeni yönetmelikle kentsel dönüşümündeki inşaatları da bu anlamda kontrol altına aldıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti: 

"Kentsel dönüşümü yapacak firmalarının bundan sonra dokuz teknik anlamda kriterimiz, yeterliliğimiz var. Bu 9 kritere uyan firmalar kendi sınıflarına göre kentsel dönüşüm işlerine girecekler. Bu anlamda hem teknik hem de mali kriter getirdik. Bu anlamda ‘tamamlama sigortası’ veya yiye yüklenicilerimiz işin yapım bedelini, yüzde 10'un karşılığında teminat mektubunu idareye vermek zorundalar. Belediyeye veya bakanlığımıza vermek zorundalar. Biliyorsunuz maketten satış sistemimiz var, ancak maketten satış sisteminde de inşaatımız ne kadar ilerlediyse o kadarını satabilecek. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek adına hem teknik kriter getirmiş olduk, hem mali kriter getirmiş olduk, hem de inşaatın ilerlemesine göre de yüklenici firmalara paralarını serbest bırakıyoruz. Bu süreçte hem vatandaşlarımız mağdur olmayacak hem de hak sahibi yüklenicilerimizle sözleşme imzalamış vatandaşlarımız mağdur olmayacak. Diğer taraftan yüklenicilerimiz de bu işi hakkaniyet çerçevesinde yürütmüş olacaklar” 

Kurum, kentsel dönüşümün en önemli gündem maddeleri ve öncelikleri olduğunu vurgulayarak; il, ilçe ve mahalleye göre Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini oluşturmaya başladıklarını söyledi. 

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