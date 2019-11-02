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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.11.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Bakan Kurum: Tapu harcındaki haksızlık giderilecek

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Bakan Kurum: Tapu harcındaki haksızlık giderilecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut alım satımında az tapu harcı ödemek için evin değerinin düşük gösterilmesi dönemini bitirecek vergi düzenlemesiyle ilgili, "Konutunu 300 bin liraya satan vatandaşımız, emlak beyan değeri neyse onu göstermeyebiliyor. Adalet olması adına gerçekten satış fiyatı, değer neyse buna ilişkin tapu harcının o değer üzerinden alınmasına ilişkin bir düzenlemedir. Bu sayede ortadaki haksızlığı da gidermiş olacağız" dedi.

Bakan Kurum, Verimlilik Vakfı tarafından Ankara ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret etti. Yerli ve yabancı 155 teknoloji firmasının katıldığı fuarda stantları gezen Bakan Kurum, firmaların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Bakan Kurum, sanal gerçeklik gözlüğü takarak, sanal ortamda 16 milyon yapıyı 3 boyutlu olarak inceledi. Bakan Kurum, teknolojiyi kullanırken verimlilik ve tasarruftan istifade edildiğini belirterek "Şehirlerimizde, köylerimizde artık teknolojinin tüm boyutlarını kullanmaya başladık. Bakanlık olarak belediyelerimizle, belediye projesini yürütüyoruz. Bu projenin bir paydaşı da İçişleri Bakanlığı, hem onların hem de bizim yaptığımız yazılımlar var. Yazılımların büyük bir kısmı bitti. Önümüzdeki sene tüm yazılımları vatandaşların kullanımına açacağız. Bu sayede vatandaşlarımız da teknolojinin nimetlerinden her noktada faydalanacaklar" dedi.

'AKILLI ŞEHİRLER PROJESİ’

Bakan Kurum, diğer taraftan ’akıllı şehirler’ projesi olduğunu hatırlatarak, "Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde artık bilgilerin tek genel müdürlükte toplandığı ve genel müdürlük bünyesinde tek portal üzerinden tüm Türkiye’ye, ilgili kurumlara dağıtıldığı sisteme geçiyoruz. Bunun için kararname hazırlığı içindeyiz. Bittiği zaman yapacağımız düzenlemelerle birlikte tüm belediyelerimiz dijital olarak imar planlarını yine tapu kadastro, alt yapı, harita bilgilerinin hepsini bu genel müdürlük bünyesindeki portaldan elde edecekler. Bu, bilgi kirliliğini de ortadan kaldıracak, daha hızlı işlemler yapacak adımları atacağız" diye konuştu.

KAÇAK YAPILAŞMAYA ’AKILLI GÖZ’

Türkiyede 16 milyon yapıyı 3 boyutlu olarak ayağa kaldırdıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Binaların oturum alanları artık elimizde dijital olarak mevcut. Bu bilgiler sayesinde bundan sonraki süreçte ’akıllı göz’ diyeceğimiz sistemlerle birlikte kaçak yapılaşmaya ilişkin ciddi bir adım atacağız. Yapılan kaçak yapıları anında tespit etmek suretiyle gerekli cezai işlemleri yapacağımız önemi bir düzenlene olacak. İstanbul'da dijital bir şehir kuruyoruz. Esenler bölgemizde 60 bin konutu içeren içinde her türlü akıllı konutlara dair her türlü projenin yer aldığı bir projeyi de burada kuruyoruz. Türkiye'de belediyelerimizle bu tür uygulamaların sayısını artıracağız" ifadelerini kullandı.

’ADALETSİZLİĞİ GİDERECEĞİZ’

Bakan Kurum, soru üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve daha az tapu harcı ödemek için evin değerinin düşük gösterilmesi dönemini sona erdirecek düzenlemeyi değerlendirdi. Bakan Kurum, "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp, satıyorsa aynı değerden de tapuda bedelini göstersin, şu anda haksız bir rekabet söz konusu. Konutunu 300 bin liraya satan vatandaşımız, emlak beyan değeri neyse onu göstermeyebiliyor. Adalet olması adına gerçekten satış fiyatı, değer neyse buna ilişkin tapu harcının o değer üzerinden alınmasına ilişkin bir düzenlemedir. Bu sayede ortadaki haksızlığı da gidermiş olacağız" dedi.

’SPK ONAYLI EKSPERTİZ FİRMALARI YAPACAK’

Türkiye'de 20 milyon bina olduğunu, her yıl 1 milyon 200 bin konut satışı gerçekleştiğini, bunun yaklaşık 600 bininin yeni, diğerlerinin ikinci el olduğunu vurgulayan Kurum, "Gayrimenkul firmaları sattığı değerlerin gerçeğini beyan etmek zorundadır. Buna ilişkin birçok firma çalışmaktadır. Değerlemeler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de yapılacak, aynı zamanda SPK onaylı ekspertiz firmalarınca da yapılacak. Bir binada birkaç derleme olduktan sonra 3 boyutlu haritalarla o değerlemeleri katına göre genel müdürlüğümüz dağıtacak. Bu bir süreç alacak. 20 milyon binanın değerlemesi kolay değil. SPK lisanslı firmalarca yapılmış değerlemeler var. Onları da dikkate alacağız, bu değerlemelerin bir kısmı da elimizde mevcut. Ortadaki haksızlığı, adaletsizliği gidereceğimiz önemli bir adım atacağız bu sayede."

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