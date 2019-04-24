Bakan Kurum: Sıfır atığı yaygınlaştırmak istiyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Kurum: Sıfır atığı yaygınlaştırmak istiyoruz
GeriEkonomi Bakan Kurum: Sıfır atığı yaygınlaştırmak istiyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.04.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Bakan Kurum: Sıfır atığı yaygınlaştırmak istiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kurum: Sıfır atığı yaygınlaştırmak istiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Sıfır Atık Projesi, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık yönetim politikalarımızın hedeflerini gerçekleştirmemiz açısından yürüttüğümüz büyük önemi haiz bir projedir. Bu kapsamda 2023 yılına kadar Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştıracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende'yi Bakanlıktaki makamında kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle "çevre" ve "şehircilik" alanında birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Kurum, bu anlamda yerel yönetimlerle de iş birliği halinde olduklarını söyledi. 

Kurum, ulaşımdan altyapıya, çevre düzenlemesinden kentsel dönüşüme birçok projeyi Bakanlık olarak ilgili başkanlıklarla koordine halinde yürüttüklerini anlattı. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de yeni bir vizyonun önünün açıldığını vurgulayan Kurum, yerel yönetimler, Milli Emlak, TOKİ, Emlak Konut, Emlak Bankası gibi alanların Bakanlığa katılmasıyla yetki ve sorumluluk alanlarının arttığını vurguladı. 

Kurum, yaşanabilir çevre, afetlere hazır ve akıllı şehirler vizyonuyla sürdürülebilir, çevreye uyumlu, hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. 

Bu çerçevede planlama, inşaat, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Kurum, şunları söyledi: 

"İnşaat sektörü dünyada gururumuz olurken, ülkemiz ekonomisini domine eden sektörlerin de başında geliyor. İnşallah 20 yıl içinde Türkiye'de bulunan 6 milyon 700 bin riskli konutu yenileyerek, kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık olarak biz yapacağız. Geri kalanını da özel teşebbüs firmalarımıza bırakacağız, bu sektörümüz için de büyük bir fırsat." 

"2023'E KADAR TÜRKİYE'DE SIFIR ATIĞI YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ" 

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçen günlerde Ürdün'de düzenlenen "Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da Dünya Ekonomik Forumu"ndaki konuşmasını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Kendisinin himayelerinde Sıfır Atık Projesi'ni yürütmekteyiz. Bu proje, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık yönetim politikalarımızın hedeflerini gerçekleştirmemiz açısından yürüttüğümüz büyük önemi haiz bir projedir. 2023 yılına kadar Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştıracağız. Bu proje kapsamında plastik kullanımını azaltmak üzere, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasını başlattık." 

"PARİS ANLAŞMASI HAKKANİYET ESASINDAN UZAK" 

Paris Anlaşması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kurum, anlaşmayı imzaladıklarını ancak bu anlaşmayla ilgili Türkiye'nin birtakım çekincelerinin bulunduğunu belirtti. 

Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğinin önlenmesi konusunda önemli çalışmalarının bulunduğuna dikkat çekerek, diğer ülkelerin bu konuyu yeterince sahiplenmediğini söyledi. 

"Bizim gibi görevde bulunanların her platformda bunları dile getirmesi gerekiyor." diyen Kurum, "Gelişmekte olan bir ülke olarak, iklim değişikliğiyle ilgili önemli hedeflerimizin olduğunu sıklıkla dile getiriyoruz. Paris Anlaşması hakkaniyet esasından uzak. Bu anlaşma kapsamında adil ve hakkaniyetli bir sistemden yana olduğumuzu her platformda söyleyeceğiz." dedi. 

Bakan Kurum, görüşmede İstanbul Havalimanı, millet bahçeleri, Sıfır Atık ve çevre kanunundaki düzenlemeleri de değerlendirdi. 

"TÜRKİYE İLE PEK ÇOK ALANDA DAHA FAZLA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ" 

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ise Türkiye'nin Ürdün'de düzenlenen "Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da Dünya Ekonomik Forumu"na katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Türkiye'nin son dönemde uyguladığı projelerle önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Brende, İstanbul Havalimanı'nı "muhteşem bir eser" olarak değerlendirdi. 

Bakan Kurum'un kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma hedeflerini önemsediklerini, bundan dolayı eski havalimanının millet bahçesi olarak kullanılacak olmasının dikkat çekici olduğunu belirten Brende, şöyle konuştu: 

"Türkiye ile pek çok alanda daha fazla çalışmak istiyoruz. İklim değişikliği, deniz çöpleri, döngüsel ekonomi, plastik atıklar gibi konularda Dünya Ekonomik Forumu'nun önemli çalışmaları bulunuyor ve bu konuda da Türkiye'nin iyi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Söz konusu alanlarda iş birliğine hazırız." 

Brende, Bakan Kurum'u Dünya Ekonomik Forumu tarafından eylül ayında New York'ta BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Gelişim Etki Zirvesi"ne davet etti. Bakan Kurum da Brende'ye olumlu yanıt vererek söz konusu zirveye katılacağını aktardı. 

Türkiye'nin çevre ve şehircilik alanındaki yatırımlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı şekilde devam etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Aramco'nun halka arzı erkene çekilebilir

Bakan Albayrak: Konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz

Bakan Selçuk: Ülkemizde iş gücü artışı oldu

Nöbetçi noterlerden yoğun mesai