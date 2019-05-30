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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
30.05.2019 - 15:28, Son GÃ¼ncelleme:

Bakan Kurum: Sektöre kalÄ±cÄ± finansman modelleri kazandÄ±rmayÄ± amaçlÄ±yoruz

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Bakan Kurum: Sektöre kalÄ±cÄ± finansman modelleri kazandÄ±rmayÄ± amaçlÄ±yoruz

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, "(TÃ¼rkiye Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ±yla ilgili basÄ±nda yer alan iddialar) Temel fonksiyonumuz, inÅŸaatÄ± yapana gÃ¼Ã§lÃ¼ bir finansal iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± ile yol arkadaÅŸÄ± olmak. GeÃ§ici Ã§Ã¶zÃ¼mler yerine sektÃ¶re kalÄ±cÄ± finansman modelleri kazandÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz. BankamÄ±z, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§atÄ± kuruluÅŸlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini de bu Ã§erÃ§evede Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmeye yÃ¶nelik olarak gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir. (Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ± eliyle 14 firmaya ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nacaÄŸÄ± iddiasÄ±) Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na finansman desteÄŸi saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. '14 firma iÃ§in Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±calÄ±k tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±' ÅŸeklinde Ã§Ä±kan haberler kesinlikle doÄŸru deÄŸildir"Â aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, bakanlÄ±ÄŸÄ±n baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±nda yer alan TÃ¼rkiye Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ±yla ilgili basÄ±nda yer alan iddialara iliÅŸkin, bankanÄ±n faaliyete geÃ§iÅŸini takip eden sÃ¼reÃ§te inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ temsil eden kÃ¶klÃ¼ dernekler ve Ã¼yeleriyle birÃ§ok gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini, sektÃ¶rÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ±na Ã§are olacak finansal Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kurum, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sektÃ¶rÃ¼n tamamÄ±na hitap eden finansal Ã§Ã¶zÃ¼mler getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â BasÄ±nda yer alan "14 firma iÃ§in Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±calÄ±k tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" haberlerinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Kurum, Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ±nÄ±n bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir finansman modellerine odaklanarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, bu kapsamda da birÃ§ok sÃ¼recin aynÄ± anda yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.Â 

Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼yle yapÄ±lan pek Ã§ok gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gelen talepleri deÄŸerlendirdiklerini aktaran Kurum, "Demografik yapÄ±, TÃ¼rkiye'de konut talebini belirleyen Ã¶nemli dinamiklerden biri durumundadÄ±r. GenÃ§ nÃ¼fus profili de konut talebini destekliyor. Her yÄ±l 650 bin civarÄ±nda evlilik gerÃ§ekleÅŸiyor ve buna baÄŸlÄ± bir konut talebi oluÅŸuyor. Bu istatistiklerin tamamÄ± konut ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ekonomik faaliyetler iÃ§indeki Ã¶nemini ortaya koymakta, Ã¼retim, istihdam ve bÃ¼yÃ¼meyle olan gÃ¼Ã§lÃ¼ korelasyonu ifade etmektedir." dedi.Â 

"Ä°NÅžAAT MALÄ°YETLERÄ°NÄ°N KONTROL ALTINA ALINMASI HEDEFLENMEKTEDÄ°R"Â

Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ±nÄ±n ana hedefinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir gayrimenkul finansman modellerini TÃ¼rkiye'de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak olduÄŸunu vurgulayan Kurum, TÃ¼rkiye'deki yapÄ± stokunun eritilmesine yÃ¶nelik ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Bu noktada temel fonksiyonumuz, inÅŸaatÄ± yapana gÃ¼Ã§lÃ¼ bir finansal iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± ile yol arkadaÅŸÄ± olmak. GeÃ§ici Ã§Ã¶zÃ¼mler yerine sektÃ¶re kalÄ±cÄ± finansman modelleri kazandÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz. BankamÄ±z, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§atÄ± kuruluÅŸlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini de bu Ã§erÃ§evede Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmeye yÃ¶nelik olarak gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir. Sermaye piyasalarÄ± Ã¼rÃ¼nleri ile inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ndeki finansman ihtiyacÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m geliÅŸtirilerek sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir yapÄ± ortaya koymak istiyoruz. Bu yapÄ± ile aynÄ± zamanda inÅŸaat maliyetlerinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± ve eriÅŸilebilir konut fiyatlarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz."Â 

"SANAYÄ° ÃœRETÄ°MÄ°NÄ°N YERELLEÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° MÄ°SYONUN TEMEL Ã–ÄžELERÄ°NDEN"Â

TÃ¼rkiye Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensipleri Ã§erÃ§evesinde Ã¼retime ve sanayiye alternatif finansman yÃ¶ntemleri geliÅŸtirmeyi hedeflediÄŸine iÅŸaret eden Kurum, "Bu hedef 2023 vizyonu Ã§erÃ§evesinde katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n pazar payÄ±nÄ±n yÃ¼zde 15'e ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefiyle de Ã¶rtÃ¼ÅŸmektedir. Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ± sanayi Ã¼retiminin yerelleÅŸtirilmesini de kendi misyonunun temel Ã¶ÄŸelerinden biri olarak belirlemiÅŸtir. FabrikalarÄ±n kurulmasÄ±, TÃ¼rk sanayicisinin tesis ve kurulum maliyetlerine katlanmadan Ã¼retime ve ihracata odaklanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak, sanayimizin uluslararasÄ± rekabet koÅŸullarÄ±nda Ã¼stÃ¼nlÃ¼k elde etmesini temin etmek amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â 

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