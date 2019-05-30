Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, bakanlÄ±ÄŸÄ±n baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±nda yer alan TÃ¼rkiye Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ±yla ilgili basÄ±nda yer alan iddialara iliÅŸkin, bankanÄ±n faaliyete geÃ§iÅŸini takip eden sÃ¼reÃ§te inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ temsil eden kÃ¶klÃ¼ dernekler ve Ã¼yeleriyle birÃ§ok gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini, sektÃ¶rÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ±na Ã§are olacak finansal Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Kurum, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sektÃ¶rÃ¼n tamamÄ±na hitap eden finansal Ã§Ã¶zÃ¼mler getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â BasÄ±nda yer alan "14 firma iÃ§in Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±calÄ±k tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" haberlerinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Kurum, Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ±nÄ±n bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir finansman modellerine odaklanarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, bu kapsamda da birÃ§ok sÃ¼recin aynÄ± anda yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.Â

Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼yle yapÄ±lan pek Ã§ok gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gelen talepleri deÄŸerlendirdiklerini aktaran Kurum, "Demografik yapÄ±, TÃ¼rkiye'de konut talebini belirleyen Ã¶nemli dinamiklerden biri durumundadÄ±r. GenÃ§ nÃ¼fus profili de konut talebini destekliyor. Her yÄ±l 650 bin civarÄ±nda evlilik gerÃ§ekleÅŸiyor ve buna baÄŸlÄ± bir konut talebi oluÅŸuyor. Bu istatistiklerin tamamÄ± konut ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ekonomik faaliyetler iÃ§indeki Ã¶nemini ortaya koymakta, Ã¼retim, istihdam ve bÃ¼yÃ¼meyle olan gÃ¼Ã§lÃ¼ korelasyonu ifade etmektedir." dedi.Â

"Ä°NÅžAAT MALÄ°YETLERÄ°NÄ°N KONTROL ALTINA ALINMASI HEDEFLENMEKTEDÄ°R"Â

Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ±nÄ±n ana hedefinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir gayrimenkul finansman modellerini TÃ¼rkiye'de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak olduÄŸunu vurgulayan Kurum, TÃ¼rkiye'deki yapÄ± stokunun eritilmesine yÃ¶nelik ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bu noktada temel fonksiyonumuz, inÅŸaatÄ± yapana gÃ¼Ã§lÃ¼ bir finansal iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± ile yol arkadaÅŸÄ± olmak. GeÃ§ici Ã§Ã¶zÃ¼mler yerine sektÃ¶re kalÄ±cÄ± finansman modelleri kazandÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz. BankamÄ±z, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§atÄ± kuruluÅŸlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini de bu Ã§erÃ§evede Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmeye yÃ¶nelik olarak gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir. Sermaye piyasalarÄ± Ã¼rÃ¼nleri ile inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ndeki finansman ihtiyacÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m geliÅŸtirilerek sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir yapÄ± ortaya koymak istiyoruz. Bu yapÄ± ile aynÄ± zamanda inÅŸaat maliyetlerinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± ve eriÅŸilebilir konut fiyatlarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz."Â

"SANAYÄ° ÃœRETÄ°MÄ°NÄ°N YERELLEÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° MÄ°SYONUN TEMEL Ã–ÄžELERÄ°NDEN"Â

TÃ¼rkiye Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensipleri Ã§erÃ§evesinde Ã¼retime ve sanayiye alternatif finansman yÃ¶ntemleri geliÅŸtirmeyi hedeflediÄŸine iÅŸaret eden Kurum, "Bu hedef 2023 vizyonu Ã§erÃ§evesinde katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n pazar payÄ±nÄ±n yÃ¼zde 15'e ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefiyle de Ã¶rtÃ¼ÅŸmektedir. Emlak KatÄ±lÄ±m BankasÄ± sanayi Ã¼retiminin yerelleÅŸtirilmesini de kendi misyonunun temel Ã¶ÄŸelerinden biri olarak belirlemiÅŸtir. FabrikalarÄ±n kurulmasÄ±, TÃ¼rk sanayicisinin tesis ve kurulum maliyetlerine katlanmadan Ã¼retime ve ihracata odaklanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak, sanayimizin uluslararasÄ± rekabet koÅŸullarÄ±nda Ã¼stÃ¼nlÃ¼k elde etmesini temin etmek amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â