Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Burada ilik olarak basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bakan Kurum, daha sonra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’I ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın açıklamasında bulunan Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm, Millet Bahçesi ve Frigya Vadi Projesi hakkında bilgiler verdi. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile birlikte basın açıklaması yapan Bakan Kurum, hedeflerinin 81 ile ‘Millet bahçesi’ yapmak olduğunu kaydetti.

“16 YILDA AFYONKARAHİSAR’A YAKLAŞIK 5 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak son 16 yılda Afyonkarahisar’a yaklaşık 5 milyar TL tutarında yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Devam edende 293 milyon TL tutarında yatırımımız var. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde yapmış olduğumuz toplantıda aldığımız kararlarla birlikte bu yatırımlara yenilerini eklemek suretiyle Afyonumuzu bulunduğu noktadan daha iyi seviyelere çekecek projelere karar almış bulunuyoruz” diye konuştu.

“KÜLTÜREL DEĞERLERİN ÖN PLANA ÇIKTIĞI ÖRNEK BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Afyonkarahisar’a Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bin 750 adet konut inşa edeceklerini belirten Bakan Kurum, bu konutun yerel mimariye uygun olarak yapılacağı söyledi. Kurum şu ifadelere yer verdi:

“2013 yılında başlattığımız İmaret Camii çevresinde yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda Kentsel Dönüşüm Projesini başlattık. Burada yaklaşık 3 bin 200 hak sahibimiz var. Burada yapacağımız proje Afyonumuza, bu bölgeye genel mimariye uygun, az katlı, gerçekten bizim özlemini duyduğumuz örnek bir proje olacak. 3-4 katı geçmeyen, tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıktığı örnek bir Kentsel Dönüşüm Projesi gerçekleştireceğiz. Bu projemizin yanında yine Mısri Camimizin yanında da 170 bin metrekarelik alanda burada da hemen hemen aynı oranda hak sahibimiz mevcut. Burada da aynı şekilde projeyi gerçekleştirecek, az katlı yerel mimariye uygun Afyon’a, bölgeye değer katacak bir projeyi başlatmış olacağız. Hem Mısri Cami etrafında hem de İmaret Cami etrafında ilk etapta 500’er konut inşa edeceğiz. Burada öncelik sırası, aciliyet sırasına göre etaplayacağız projelerimizi. 2019 yılı içerisinde iki bölgede de 500’er konut inşasına başlamak suretiyle bu kentsel dönüşüm projeleri inşallah 2023 yılına kadar startını vermiş olacağız. Aynı şekilde burada oturan vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde ister yerinde kalmaları, isterse de Küçük Çobanlı mevkiinde üreteceğimiz 750 konutluk projeye de talep etmeleri halinde oradan da yer vermek suretiyle bu dönüşüm projesini 3 alanda gerçekleştirmiş olacağız ve 2019 yılı itibariyle de 500’er kentsel dönüşüm alanlarında 750 konutta Küçükçobanlı yolunda olmak üzere toplam bin 750 konutluk projeyi başlatmış olacağız. Küçük Çobanlı mevkiinde yapacağız projede yine bizim mimarimize, geleneklerimize uygun az katlı, içinde sosyal donatıların olduğu örnek bir proje olacak. Afyon’un yerel malzemelerinin kullanıldığı bu bölgeye yakışır bir proje olarak gerçekleştirilmiş olacak.”

“EN AZ BİR MİLLET BAHÇESİ YAPMA HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde hedeflerinin 81 ile ‘Millet Bahçesi’ yapmak olduğunu aktaran Bakan Kurum, “En az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık. İkinci yüz günde 28 ilimizde 25 milyon metrekare alanda 52 Millet Bahçesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afyon ilimizde de Millet Bahçesi için Spor Kompleksimizin yanında bulunan 159 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapıyoruz. Bu alan aynı zamanda termal turizminin de gerçekleştiği çok önemli bir lokasyon. Bu lokasyonda hem Motokros, hem spor, hem de Millet Bahçesi içerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın eğleneceği, vakit geçirebileceği alanlar olacak. Bu alanların içerisinde Millet Kıraathanemiz olacak. Gençlerimiz burada kitap okuyacaklar, ücretsiz çay, kahve içecekler ve burada derslerine çalışabilecekler. Kültürel anlamda da Afyon için, turizm için şehrimize gelen vatandaşlarımızın da hem spor komplekslerinde, hem de Millet Bahçelerinde vakit geçirebileceği çok önemli bir proje olacak. Bu projeyi bitirdiğimiz de ki etrafında diğer komplekslerle birlikte Afyon adeta Anadolu’nun turizm merkezi haline gelecek diye düşünüyoruz” dedi.

“ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ”

Frig Vadisi’ne yapılan Anadolu Medeniyetleri Müzesi hakkında da bilgi veren Kurum, “İkinci yüz günlük ve ilk yüz günlük Eylem Planları Çerçevesinde üç ilimizi kapsayan; Kütahya Eskişehir ve Afyon illerimizin içinde olduğu Frigya Vadi Projesi var. Yaklaşık 550 hektarlık bir alan. Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak bu proje gerçekleştiriliyor. İlk yüz günde bu proje çerçevesinde belli sosyal donatı projelerini gerçekleştirdik. Şimdi bu proje içerisinde yaklaşık 5,5 milyon bedelli çevre düzenlemesi ve sosyal, kültürel alanların olduğu projeyi de bakanlığımız olarak 2019 yılı içerisinde başlatacağız ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi adına önemli bir adım atmış olacağız” diye konuştu.