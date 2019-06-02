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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.06.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Bakan Kurum: Bayrampaşa için örnek bir proje olacak

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Bakan Kurum: Bayrampaşa için örnek bir proje olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm alanını ile ilgili açıklama yaptı.

Bayrampaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni ziyaret eden Kurum, Bayrampaşa Yerinde Dönüşüm Projesi'ni yapan inşaat firması yetkilileri ve projenin hayata geçirildiği İsmetpaşa Mahallesindeki hak sahipleriyle bir araya geldi. Daha sonra projenin örnek dairelerini inceleyen Kurum, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve yetkililerden bilgi aldı.


"BAYRAMPAŞA İÇİN ÖRNEK BİR PROJE OLACAK"

Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm alanını ziyaret ettiğini anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"Eski Sağmalcılar Cezaevi'nin bulunduğu alan. Yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda 2 bin 275 konut üretiyoruz. Bu ürettiğimiz konutları da rezerv konut olarak Bayrampaşa ilçemizdeki deprem riski taşıyan binaların dönüşümü için Atilla Başkanımız bunları rezerv konut olarak kullanacaklar. Kullanacağımız alanlarda da vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde Bayrampaşa'nın dönüşümü ve o mahalle kültürünün yaşatılacağı az katlı binaların dönüşümü çerçevesinde yapılacak. Bu anlamda kentsel dönüşüm bizim için çok önemli projedir ki manifestomuzda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşımızla el birliği içerisinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağımızı ifade etmişlerdi. Biz de ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak acil öncelikli dediğimiz alanlarda bu kentsel dönüşümü yapacağız. Bayrampaşa'mızda da 2 bin 275 konutu rezerv konut olarak kullanacağız. Az katlı, yatay mimariye uygun, bizim özümüzü, kültürümüzü, mahalle, komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız bu proje de Bayrampaşa için örnek bir proje olacak ve etaplar halinde bu rezerv konutları üreterek, kentsel dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Birazdan mahallemizle de gidip görüşeceğiz. Onların rızası çerçevesinde, eğer rızaları varsa da bu kentsel dönüşüm projesini yürütmek istiyoruz."

"VATANDAŞIMIZA RAĞMEN HİÇBİR İŞİ YAPMAYACAĞIZ, YAPTIRMAYACAĞIZ"

Bir gazetecinin projeye ilişkin sorunun ne olduğunu sorması üzerine Kurum, "Kentsel dönüşüm çok zor ve meşakkatli bir süreç. Hem hak sahibi hem de yapım ve yüklenici tarafı var. Burada biz istiyoruz ki, vatandaşımız mağdur olmadan bu süreçleri çözelim. Vatandaşlarımızla kol kola, onlarla birlikte bu süreci çözelim istiyoruz. Bu anlamda da Bayrampaşa oldukça yoğun bir yapılaşmaya sahip. Burada da kentsel dönüşümü yapabilmek adına işte bu boş bulduğumuz rezerv alanlarda konut üreterek, bu konutları en yakın bölgedeki o riskli dediğimiz, acil dönüştürülmesi gereken alanlarda kullanmak için bu projeyi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla da görüşeceğiz. Eğer 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunumuzda, 3'te 2 çoğunluğu sağlıyorsak eğer ada bazında, gittiğimiz mahallelerde o çoğunlukla dönüşüme başlamış olacağız. Bu çoğunluğu sağlamadığımız hiçbir mahallede vatandaşımıza rağmen hiçbir işi de ne başkanımız ne de biz Bakanlık olarak yapmayacağız, yaptırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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