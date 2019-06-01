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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.06.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Bakan Kurum: Bayramdan sonra açıklayacağız

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Bakan Kurum: Bayramdan sonra açıklayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023 yılına kadar Beykoz'da en az 10 bin konutun dönüşümünü hedefliyoruz. Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul'daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz'da kentsel dönüşüm ile ilgili toplantı yaptı. Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Beykoz ‘da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum'a temaslarında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.

 

"HEDEFİMİZ 2023 YILINA KADAR BEYKOZ’DA EN AZ 10 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesinde yaptığı açıklamada, "Beykozumuz'da kentsel dönüşüm çok önemli maddemiz. Problemler çözmek adına burada imar planı hazırlığına başlamış olduk. Beykoz Belediyemiz hazırlamış olduğu stratejik planında Beykoz’un genelinde ilişkin bir kentsel dönüşüm eylemi hazırladı. Biz de bakanlık olarak Beykozumuz'a kentsel dönüşümü hızlandırmak adına her türlü desteği de vereceğiz. Tokatköy Mahallemizde 82 bin metre karelik alanda bin konutluk tarihi Beykoz’a yakışır bir proje yapmak suretiyle kentsel dönüşümü bu alanda başlatmış olacağız. Hedefimiz 2023 yılına kadar Beykoz’da en az 10 bin konutun dönüşümü sağlamak. Çavuşbaşı’nda plan sürecimiz var. Tabii bu planı yakından takip ediyoruz ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın plan ve problemlerini çözmüş olacağız" dedi.

 

"İSTANBUL’DA AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE YAKLAŞIK 235 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Bakan Kurum, "Biz bu güne kadar İstanbul’da AK Parti İktidarı döneminde yaklaşık 235 milyar liralık yatırım yaptık. Altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden, hastane alanlarına vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bir çok projeye imza attık. Bakanlık olarak fiilen 20 milyarlık yatırımımız var. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde de manifestomuz çerçevesinde de şehirlerimizi, ilçelerimizi marka şehir haline getirecek ve burada yaşam kalitesini 2013’ün ilerisinde çok daha yukarılara taşıyacak projeleri hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

 

"BİZ BUGÜNE KADAR VATANDAŞIMIZA VERDİĞİMİZ HER SÖZÜ TUTTUK"

AK Parti İktidarı olarak vatandaşa verilen her sözü tuttuklarını ifade eden Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her ilçede olmak istiyoruz. Acil öncelikli alanlarda olacağız. Beykoz’da bizim için bu anlamda çok önemli bir yerleşim yeri” şeklinde konuştu.

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