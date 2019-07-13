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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA)
13.07.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız

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Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Yaylada görüntü kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen salıncakların sahipleri ile görüşen Bakan Kurum, "Salıncaklar kaldırılacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de otelde vali, milletvekilleri, belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na çıktı. Gelin Tülü Şelalesi mevkiinde araçtan inen Bakan Kurum, yaya olarak yaylayı gezdi, esnaf ve tatilcilerle sohbet etti.

Bakan Kurum: Ayderdeki salıncakları kaldıracağız
Esnafla sohbeti sırasında Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm yapacaklarını anlatan Bakan Kurum, kimsenin mağdur olmayacağını belirterek el birliği ile yaylayı daha da güzelleştireceklerini söyledi.

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Bu Ayder'i dünyanın en güzel yeri yapın'. Bizde sizleri incitmeden, kırmadan ve dökmeden buranın dönüşümünü sizlerle birlikte yapacağız. Kaldırımından yoluna, alt yapısından otoparkına kadar her şeyini yapacağız. Siz de bize yardımcı olacaksınız" dedi.

Bakan Kurum: Ayderdeki salıncakları kaldıracağız
'SALINCAKLARI KALDIRACAĞIZ'

Ayder Yaylası'nda sayıları artan ve oluşturdukları görüntü kirliliği ile tartışılan salıncakların sahiplerini dinleyen Bakan Kurum'a, Yuvacan Kutlu adlı kadın "İnsanlar salıncaklarla eğleniyor. Şimdi bunları kaldırılması isteniyor. Bu araziler tapulu arazimiz. Salıncaklarla ekmek paramızı kazanıyoruz. Babamın tapulu arazisinden para kazanmak istiyoruz. Burası yasaksa başka bir yerde kurulum" dedi.

Bakan Kurum: Ayderdeki salıncakları kaldıracağız
Bakan Kurum da yaylanın değerini aşağıya çekecek işlere müsaade edemeyeceklerini belirterek, "Salıncakları kaldıracağız" dedi.

Bakan Kurum, Ayder kentsel dönüşüm projesi ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Kurum: Ayderdeki salıncakları kaldıracağız

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