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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.05.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Bakan Kurum açıkladı: Şehir merkezini 3 ayrı noktaya taşıyoruz

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Bakan Kurum açıkladı: Şehir merkezini 3 ayrı noktaya taşıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Barajımız şu haliyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da üçüncü yüksek barajı ve yapılmasına müteakip bölge için çok önemli bir proje olarak gerçekleşecek. Barajın yapımına müteakip burada şehir merkezini tabii şu an bulunduğumuz alanda üç noktaya taşıyoruz. Baraj inşaatının bitmesine müteakip de eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde bu bölgeye taşımış olacağız ve gerçekten bizim özlemini duyduğumuz yatay şehirleşme örneğini, mahalle kültürünü yansıtacak, sosyalleşmeyi, komşuluk ilişkisini artıracak bu projede yeni Yusufeli'ni inşallah hep birlikte inşa etmiş ve vatandaşlarımız burada hep birlikte mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamasına vesile olmuş olacağız" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli Barajı'na ilişkin, "Barajımız şu haliyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da üçüncü yüksek barajı ve yapılmasına müteakip bölge için çok önemli bir proje olarak gerçekleşecek. Barajın yapımına müteakip burada şehir merkezini tabii şu an bulunduğumuz alanda üç noktaya taşıyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kurum, Yusufeli Yeni Yerleşim yerinde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Bir gazetecinin, "Yeni yerleşim yeri ne zaman bitecek?" sorusu üzerine Bakan Kurum, yapımı süren barajın bu bölgeye hem istihdam anlamında hem de ekonomik olarak çok büyük güç katacağını belirterek "Barajımız şu haliyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da üçüncü yüksek barajı ve yapılmasına müteakip bölge için çok önemli bir proje olarak gerçekleşecek. Barajın yapımına müteakip burada şehir merkezini tabii şu an bulunduğumuz alanda üç noktaya taşıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla bu çalışmayı yürüttüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Şu an 3 bin 105 hak sahibimiz var. Hak sahipliğine ilişkin talepler var ve o talepleri de yerinde inceledik. Haklı talepleri yeniden değerlendirmek suretiyle burada hak sahipliği noktasında yeni bir çalışma yürüttük ve buna ilişkin kararnameyi de hazırladık. Cumhurbaşkanlığımıza ilgili bakanlıkların görüşünün alınmasına müteakip göndermiş olacağız ve burada fiilen hak sahibi olan tüm vatandaşlarımıza yer verilme suretiyle yeni yerleşim alanlarını inşallah bu bölgede yapmış olacağız."

Yapılacak projeleri incelediklerini vurgulayan Kurum, "Şu an bulunduğumuz alanın güneyinde yer alan alanda da şehir merkezinin inşası yapılıyor. Şehir merkezinin içinde camimiz, ticari dükkanlarımız, okulumuz, kaymakamlığımız, spor salonumuz, müftülüğümüz gibi ilçenin ihtiyacı olan tüm birimlerin inşası burada gerçekleşiyor. Diğer bölgelerde de vatandaşlarımızın konut, barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hem ticari üniteler hem sosyal donatılar hem de konutların inşası gerçekleştiriliyor." dedi.

Kurum, şu an için 334 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerine işaret ederek "Hazır olan 800 konutun ihalesi çalışmalarını da tamamladık. Önümüzdeki aylar içerisinde de o 800 konutun da ihalesini yapacağız. Akabinde bu hak sahipleri belirlenip netleşmesine müteakip de kalan konutların ihalesini etaplar halinde yapmayı planlıyoruz ve 2020 yılına kadar yapılması planlanan tüm ihaleleri yaparak inşaatlarına başlamayı hedefliyoruz." dedi.

Diğer yandan şehir merkezinin inşasını da hep birlikte incelediklerini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orası da devam ediyor. 2020 yılında büyük bir kısmı şehir merkezinde tamamlanacak ve etaplar halinde de bitirmiş olacağız. Baraj inşaatının bitmesine müteakip de eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde bu bölgeye taşımış olacağız ve gerçekten bizim özlemini duyduğumuz yatay şehirleşme örneğini, mahalle kültürünü yansıtacak, sosyalleşmeyi, komşuluk ilişkisini artıracak bu projede yeni Yusufeli'ni inşallah hep birlikte inşa etmiş ve vatandaşlarımız burada hep birlikte mutlu huzurlu bir şekilde yaşamasına vesile olmuş olacağız."

Bakan Kurum, konutlarla ilgili vatandaşların endişelerine ilişkin soruya ise "Yapılması gereken değişikliklerin talimatını arkadaşlarımıza verdik. O talimatları yeni projelerimizde dikkati alacaklar hem balkonlarla alakalı hem de daire büyüklükleriyle alakalı süreci inşallah vatandaşlarımızın istediği doğrultusunda projelerimizi şekillendirerek yapıyor olacağız." yanıtını verdi.

Bakan Kurum, daha sonra Yusufeli Belediye Kültürevi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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