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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.03.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Bakan Kurum: 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Aksi takdirde, Allah korusun depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Tedbirler almalıyız. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat, şu an büyük tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor " açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Aksi takdirde, Allah korusun depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız." dedi.

Kurum, Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen "Ardıçlı Toplu Konut Projesi" imza töreninde, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve bugüne kadar 50'nin üzerinde ilde 120 ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehrin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini ve çözmeye gayret ettiklerini anlatan Kurum, Türkiye'nin doğusundan batısına her yerde çalıştıklarını ifade etti.

Kurum, dar ve orta gelirli ailelere yönelik projeler geliştirmenin önemine işaret ederek, "İşte bugün bu ailelerimize yönelik projelerimize bir yenisini daha hep birlikte ekliyoruz. Bakanlığımıza bağlı TOKİ ile Konya Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanacak protokolle artık Konya'mıza bin 57 konutu daha kazandırmış oluyoruz. Çevreye ve doğal yapıya uyumlu, sosyal donatı ve hizmet alanlarına sahip, teknik altyapısı tamamlanmış, nitelikli ve sağlıklı yaşam alanlarımızı içeren bir proje." diye konuştu.

KONYA'YA TOPLU KONUT MÜJDESİ

Planlama yaptıkları alan içerisinde, 150 bin metrekare konut alanı olacağını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:
"Büyükşehir Belediye Başkanımız 'bin 57 konut Konya'ya yetmez' dedi. Buradan şunun sözünü verelim; ilk etapta bin 57 konutu yapalım, ikinci etapta da bin konutun hazırlığına arkadaşlarımız başlasın. Sadece Konya merkeze değil, ilçelerimize, alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza yönelik projeler yürütüyoruz. Gittiğimiz her il ve ilçede bu projeleri açıklıyoruz. Sadece bu değil, kentsel dönüşüm sürecini de hızlı bir şekilde yürütüyoruz."

Kurum, Türkiye'nin deprem felaketinden çok çektiğini, ülke topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesinde yer aldığını anımsattı.
Türkiye'de bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde 56 depremin yaşandığına dikkati çeken Kurum, bu felaketlerde yaklaşık 82 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini aktardı.

"ERZİNCAN'DAN MARMARA'YA UZANAN HAT BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Kurum, depremlerde yaşanan can ve mal kayıplarını dikkate alarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tedbirler almalıyız. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat, şu an büyük tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 2012'de büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmasını başlattı. Bedeli ne olursa olsun, dönüşümü tamamlama sözü verdi. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Tespitlerimize göre ülkemizde yenilenmesi gereken 6,7 milyon sağlıksız konut var. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmaları ile yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konut olmak üzere bu dönüşüm sürecini hızlandırmak istiyoruz."

BELEDİYELERE 4 MİLYAR LİRALIK KREDİ KAYNAĞI

Kredi desteği ve kaynaklarla kentsel dönüşümü tamamlayacaklarının altını çizen Kurum, şunları kaydetti:
"Bunun dışında İller Bankası ile 4 milyar liralık kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faiz desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış oluyoruz. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Aksi takdirde, Allah korusun depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Rabbim bir daha bu ülkeye deprem acısını yaşatmasın."

BELEDİYELERDE 7 GÜN 24 SAAT HİZMET DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçileceğini dile getiren Kurum, "Belediyelerimiz vatandaşımıza gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat hizmet edecek personel bulunduracak. Bu nedenle aldıkları vazife ve sorumlulukları yeni dönemde belediyelerimizin daha da artacak. Belediyelerimiz 7 gün 24 saat vatandaşımıza hizmet edecek. Bu uygulamayı da bugün Konya'da Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde başlatmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da proje ile Konya'ya önemli bir hizmetin kazandırılacağını anlattı.

Toplu konut projesinin organize sanayi bölgesinde çalışanların ihtiyacını gidereceğine değinen Altay, "Saha ziyaretlerimizde bizden en çok talepte bulunulan konulardan biri konut ihtiyacıydı. Burada bin 57 konutluk projeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve Altay, Ardıçlı Toplu Konut Projesi'nin protokolünü imzaladı.Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ve Gülay Samancı, AK Parti merkez ilçe belediye başkan adayları katıldı. 

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