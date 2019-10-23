Bakan Kurum açıkladı! İmar denetçi sayısı artırılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Kurum açıkladı! İmar denetçi sayısı artırılıyor
GeriEkonomi Bakan Kurum açıkladı! İmar denetçi sayısı artırılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
23.10.2019 - 20:14, Son Güncelleme:

Bakan Kurum açıkladı! İmar denetçi sayısı artırılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kurum açıkladı! İmar denetçi sayısı artırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor. Şu an bin 100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz." dedi.

Bingöl'deki temasları kapsamında katıldığı Valilikte düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Kurum, vefanın, dayanışma ve muhabbetin şehri olan Bingöl'de bununmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurum, Bingöl'ün sorunlarını, problemlerini? istişare etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak için toplantı yaptıklarını ifade ederek, Bingöllülerin yaşam şartlarını iyileştirecek projeleri adım adım, gece gündüz, kararlı bir şekilde yapmaya gayret göstereceklerini belirtti.

BARIŞ PINARI HAREKATI

"Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı'nda sahada kazanırken masada da kazanmaya devam ediyoruz." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yapmış olduğu görüşme çerçevesinde 10 maddelik güvenli bölge ilanı ve burada barışın, huzurun getireceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı. Ve inşallah 150 saat sonunda da bu bölge güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz çok önemli bir projeyi de inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah çok kısa bir sürede de bu güvenli bölgenin inşası ile bölgeye huzur, mutluluk geleceğini, bu huzur ve mutlulukla da hakikaten hem bölge için hem ülkemiz için bir istikrar ortamının oluşacağını düşünüyorum."

Bakan Kurum açıkladı İmar denetçi sayısı artırılıyor

BİNGÖL'E "MİLLET VADİSİ"

Bingöl'ün Genç ilçesinde millet bahçesi yapımı konusunda çalışmaların sürdüğü anlatan Kurum, kent merkezindeki Çabakçur Vadisi'nde de "Millet Vadisi" yapılacağını söyledi.

Kurum, "Cumhurbaşkanımız Bingöl'de bir millet bahçesi yapılması talimatını verdiler. Bugün yer noktasında istişaremizi yaptık ve almış olduğumuz karar çerçevesinde Çapakçur Vadisinde yaklaşık 2,4 milyon metrekarelik alanda etaplar halinde burayı bir vadi şekline çevireceğiz. Bunu da Türkiye'de 'Millet Vadisi' olarak ilk defa Bingöl'de gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

İMAR DENETÇİ SAYISI ARTIRILIYOR

Bakan Kurum, ülke genelinde kaçak yapılarla mücadelenin kararlı bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çekerek, bu kapsamda bin yeni imar denetçisinin görevlendirileceğini vurguladı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor. Şu an bin 100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz. Antalya'da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz. Önümüzdeki hafta itibarıyla bu sayı 2 bin 100 olacak. 100'ü İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de denetçilerimiz hizmet verecek, şehirlerimizde, yaylalarımızda, doğal sit ve tabiat alanlarımızda, kaçak yapı nerede varsa bu kaçak yapıyla mücadele noktasında imar denetçilerimiz görev yapacaklar. Ve mevzuata, kanuna aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar. Biz de kararlılıkla bu yıkım süreçlerini gerçekleştiriyor olacağız."

Hem imar ve kaçak yapıyla ilgili mücadele noktasında hem de yıkımı konusunda yeni düzenlemelerin yapıldığını dile getiren Kurum, konuyla ilgili taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisine ilettiklerini ifade etti.

"TÜRKİYE'DE KAÇAK YAPI YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Kurum, "Bu tarihten sonra Türkiye'de nerede olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade eden belediye başkanımız dahil kim varsa gerekli cezai işlemi yapacağımızı da buradan bildirmek isterim. Bu şehirler hepimizin, korumak durumundayız. Bu şehirlerimizi koruyarak, gelecek nesillerimize aktarmak durumundayız. Bu noktada benim de eksikliğim varsa, ben de cezamı çekmeye razıyım." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Bingöl'e gösterdiği yakın ilgiden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önemine değindi.

Yılmaz, Bakanlığın masa başında çalışmak yerine, bölgelere giderek, yöre insanı ile sorunlara çözüm aradığına işaret ederek, bu çalışmalarından dolayı Bakan Kurum ve tüm ekibine teşekkür etti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle