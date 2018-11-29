Bakan Koca: Kişisel sözleşme yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bundan böyle sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin şikayete konu olmadan, yakalanması kamu davası gibi görülerek, karakoldan serbest bırakma durumu olmadığı bir düzenleme yapılacak. Sadece kamu değil özel sektörde çalışan sağlık çalışanları için de geçerli bir düzenleme olacak” dedi. Bakan Koca, şehir hastaneleri ile, 53 eğitim araştırma ve 21 üniversite hastanesindeki öğretim elemanlarıyla kişisel sözleşme yapılacağını kaydetti.
AA Editör Masası’na konuk olan Bakan koca şunları söyledi:
Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlıyoruz.
Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günleri yaşıyoruz.
Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi düzenlemesi sadece kamu için geçerli değil, özel sektörde çalışanlar için de benzer şekilde geçerli olan bir düzenleme."
Sadece sağlık çalışanları için değil, toplumda genel şiddete yönelik hırsızlık, gasp gibi durumlara yönelik genel bir düzenlemenin de ayrıca yapılması gerektiğine inanıyorum.
Hasta memnuniyeti sonuç odaklı bir hizmetin, sağlık çalışanları memnun edilmeden yapılabilirliği mümkün olamaz.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARINA YÖNELİK İYİLEŞTİRMELER
Bu düzenlemelerin, sadece emeklilikle ilgili söyleyeyim mesela, hekim ve uzman hekim ve pratisyenlere yönelik değil, diğer sağlık çalışanlarına da benzer şekilde yapılması gerektiği gündem oldu.
Bugün için böyle bir sözü vermek mümkün değil. Ama bunun gündemimizde olacağı, önümüzdeki dönemler bunu gündemimizde tutacağımızı söyleyebilirim.
ŞEHİR HASTANELERİ
Bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir, ihtiyaç halinde birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte kullanım protokolü imzalamayı bundan böyle yapabilir olacağız.
*Ne Sağlık ne Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu-özel işbirliği anlamında hiçbir şekilde borç yükü anlaşmasına imza atmamıştır.
*Birlikte kullanım protokolü bulunan 53 eğitim araştırma ve 21 üniversite hastanesindeki öğretim elemanlarıyla kişisel sözleşme yapılacak.
*Şehir hastanelerinde, ne muayene yani poliklinik hizmetleri ne ameliyat veya ameliyathane doluluk oranı ne acil ve yoğun bakım hizmetleri ne de yatak doluluk oranıyla ilgili asla hiçbir garanti söz konusu değildir.
SİGARA PAKETLERİ BİRBİRİNE BENZEYECEK
*Tütünle mücadelemizi asla gevşetmeden sürdürmek istiyoruz. Vatandaşımızın temiz hava alma hakkını güvence altına almak zorundayız.
*Türkiye'de ilk defa yer yer daha önce de konuşulan tek tip sigara kullanımına geçtik. Bundan böyle paketler birbirine benzeyecek.
*(Tütünle mücadele) Bin 500 kişiyle yoğun denetimlerimiz var. Bu denetimlerimizde gevşeme olduğu bir dönemden geçtik ama son 2 aydan bu yana çapraz denetimlerimizi sıklaştırdık ve buna da devam etmek istiyoruz.
AMELİYAT SAYISINDA ARTIŞ
*Sağlık Bakanı Koca, son 10 ayda ameliyat sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, yatan hasta sayısında yüzde 12 artış olduğunu bildirdi.
*Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla var olan fiyatından yüzde 71 indirimle aldık. Yıllık toplam 427,6 milyon TL tasarruf yapıldı.
BAKAN KOCA: İHALEYE ÇIKACAĞIZ
*Kalp pili ve stent dahil olmak üzere sorun yaşanmasını asla istemediğimiz malzemelerle ilgili ihaleye çıkacağız.
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