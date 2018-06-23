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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ŞANLIURFA (AA)
23.06.2018 - 00:01, Son Güncelleme:

Bakan Fakıbaba'dan "patates" açıklaması

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Biz evelallah her şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de, nohutta da... Tedbirlerimizi aldık." dedi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve partisinin milletvekili adaylarıyla bir tesiste düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. 

Daha sonra merkez Haliliye ilçesindeki Sırrın Cemevi'ne ziyarette bulunan Fakıbaba ve beraberindekiler, Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şube Başkanı Reşit Burhan ve vatandaşlarla sohbet etti. 

Fakıbaba, buradaki programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce olduğu gibi bundan sonra da Alevi vatandaşlarla birlikte olmaya devam edeceklerini belirtti. 

Kendilerini kabul eden vatandaşlara teşekkür eden Fakıbaba, "Alevi Kültür Derneği'nde başkan ve çok değerli Alevi kardeşlerimle hasbihal ettik, problemlerini dinledim. Onlar benim gerçekten çok saygı duyduğum değerli insanlar. İnşallah bundan sonra da zaman zaman ziyaret edip, problemlerini çözmek için çalışacağım." dedi. 

"EN KISA SÜREDE FİYATLAR NORMALE DÖNECEK" 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. 

Fiyat artışlarının normal olmadığını vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi: 

"Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu'ndan patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim. Biz evelallah her şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de nohutta da... Tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlara şunu söylüyorum, karanlık eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Onlar görecekler, benim vatandaşıma 50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. En kısa sürede fiyatlar normale dönecek." 

Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şube Başkanı Reşit Burhan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Bakan Fakıbaba'ya her zaman kapılarının açık olduğunu bildirdi.

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