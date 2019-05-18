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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.05.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy'dan Müzeler Günü mesajı

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Bakan Ersoy'dan Müzeler Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dünyanın en büyük müzesi olan Anadolu topraklarının bizlere emanet ettiği değerlerin bilincindeyiz” açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde, dünyanın en büyük müzesi olan Anadolu topraklarının bizlere emanet ettiği değerlerin bilinci içerisinde, sahip olduğumuz bu kültürel mirası korumak, tanıtmak ve bu hususlarda toplumumuzda farkındalık oluşturmak adına taşıdığımız sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy’un mesajı şu şekilde:
“Medeniyetin doğup tarihin yazılmaya başlandığı Anadolu toprakları, görkemli uygarlıkların birbiri ardı sıra kuruluşuna, yükselişine ve yitip gitmesine tanıklık etmiştir. İnsanlıkla yaşıt bu sürecin neticesinde ülkemiz, dünyada başka hiçbir ülkeye nasip olmayacak kültürel ve arkeolojik bir zenginliğe sahip olmuştur. 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde, dünyanın en büyük müzesi olan Anadolu topraklarının bizlere emanet ettiği değerlerin bilinci içerisinde, sahip olduğumuz bu kültürel mirası korumak, tanıtmak ve bu hususlarda toplumumuzda farkındalık oluşturmak adına taşıdığımız sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Zarafet ve estetik unsurlarından teknik imkânlarına kadar, modern müzecilik anlayışının simgesi olacak yeni müzelerin inşası, var olan müzelerimizin bu standartlara ulaştırılması, başta çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik olarak müzelerin bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi için aralıksız çalışıyoruz. Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşamaya devam ettiği, barındırdığı sanat ve kültürle duygu ve düşüncelerinizi etkileyen büyülü mekânlardır. Herkesi bu deneyimi yaşamaya, müzelerimize davet ediyorum. Müzeciliğin zor ve meşakkatli gereklerini yerine getirerek insanlık mirasını koruyan, bu yolda emek ve mesai harcayan bütün müze çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, Uluslararası Müzeler Günü’nü kutluyorum.”

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