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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
19.04.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy: Turizmi 12 aya yayma hedefimiz var

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Bakan Ersoy: Turizmi 12 aya yayma hedefimiz var

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi şehir merkezlerine çekerek 12 aya yayma hedefleri olduğunu belirtip, "Bodrum Kale içinin ve çarşı merkezinin eski güzel günlerine dönmesi için Bodrum Kalesi’ndeki organizasyonlara önem veriyoruz. Amacımız otellerinde, villalarında kalan misafirlerin bu vesilelerle şehir merkezine inmesi, şehirdeki esnafa da faydalı olarak turizmin tabana yayılmasını sağlamak. Bununla ilgili ilk çalışmamızı da Bodrum’da başlatmış olduk" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığı tarafından işletilecek ilk halk plajının Bodrum, ikincisinin ise İzmir’in Çeşme ilçesinde olacağını ve plajların Ramazan Bayramı’ndan önce hizmete alınacağını söyledi, Kissebükü Koyu’ndaki tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için de 22 Nisan Pazartesi günü itibarıyla çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sabah çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak için Bodrum’a geldi. Bakan Ersoy, ilk olarak Bodrum Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Bakan Ersoy, ardından burada Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği yetkilileri ile basına kapalı bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında Ersoy, incelemelerde bulunmak üzere restorasyon çalışmaları süren Bodrum Kalesi’ne geçti. Bakan Ersoy’a, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Aras eşlik etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi’ndeki incelemeleri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "18 Mayıs’ta Bodrum Kalesi’ni açma hedefimiz var. Bu nedenle tekrar denetim için geldik. 18 Mayıs’ta inşallah bir gecikme olmadan Bodrum Kalesi’nin birinci etabını alacağız. İkinci etap bölümünü de inşallah 18 Mayıs 2020’de hizmete alarak kalenin tamamının restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız. Ayrıca bu sabah Borum Mimarlar Odası ile bir toplantımız oldu. Biliyorsunuz artık buranın Su Altı Arkeoloji Müzesi yetersiz, bu yüzden daha geniş bir su altı arkeoloji müzesine ihtiyaç var. Daha önce Bodrum Mimarlar Odası’nın yeni müzesi yapılması için üzerinde çalıştığı alanla ilgili bilgileri kendileriyle görüştük. Gerekli proje bilgilerini aldık, Ankara’ya döner dönmez üzerinde çalışacağız. Bu sene içinde Bodrum Mimarlar Odası ile uyumlu hareket ederek, projelendirip, su altı arkeoloji müzesinin inşaatına başlayacağız" dedi.

’KİSSEBÜKÜ’NDEKİ TARİHİ KALINTILAR ÇIKARTILACAK’

Deniz turizmine katkı sağlaması için Kissebükü Koyu’ndaki tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması amacıyla çalışmalara başlanacağını belirten Bakan Ersoy, "Bodrumlulara iyi bir haber daha vereyim. Kissebükü Koyu’nda bazı tarihi kalıntılar var. Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanının, bu kalıntıların yapılacak kazılarla gün yüzüne çıkarılarak, teknelerle gelen ziyaretçilere açılmasıyla ilgili bizden bir ricası vardı. Bu projeyi araştırdık ve uygun bulduk. Pazartesi günü itibarıyla Bodrum Müzesi’nin başkanlığında kazı kurtarma çalışmaları başlıyor. Hızlı bir şekilde onu da sonuçlandırıp, oradaki kalıntıları gün yüzüne çıkarıp, ziyaret edilebilecek hale getireceğiz" diye konuştu.

’KALE İÇİ VE ÇARŞI CANLANACAK’

Bodrum Kalesi’ndeki konser alanının da 1 Haziran itibarıyla açılmasını planladıklarını belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bodrum Kalesi’nin kuzey bölümünde bir sahne var. Bu nedenle de başka bir işlevi de var. Sözümüz var, hızlı bir yatırım ile o sahneyi de 1 Haziran’a yetiştiriyoruz. Bizim restorasyon ekibimiz, sahnenin olduğu yerden hızlı bir şekilde çekiliyor şu an. Sahnenin montajı ve sandalyelerin montajıyla beraber 1 Haziran’dan itibaren Bodrum Kale içi sahnesini hizmete alacağız. Ben hem Güzel Sanatlar Bölümümüz olsun hem de Opera Bale Bölümü olsun kendilerine direktifi verdim. 1 Haziran- 15 Eylül tarihleri arasında haftada en az bir, bazen iki olmak üzere repertuvarlarını burada sahleyecekler. Buradaki amacımız, turizmi şehir merkezlerine çekmek, 12 aya yaymak. Bodrum Kale içinin ve çarşı merkezinin eski güzel günlerine dönmesi için Bodrum Kalesi’ndeki organizasyonlara önem veriyoruz. Amacımız otellerinde, villalarında kalan misafirlerin bu vesilelerle şehir merkezine inmesi, şehirdeki esnafa da faydalı olarak turizmin tabana yayılmasını sağlamak. Bununla ilgili ilk çalışmamızı da Bodrum’da başlatmış olduk."

’TURİZMCİLERE FAYDALI OLMASI İÇİN ERKEN AÇIKLANDI’

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla turizm merkezlerinin sezona daha iyi bir başlangıç yapacağını da belirten Bakan Ersoy, bayram tatiliyle ilgili şöyle konuştu:

"Dün kabinede özellikle tartıştık bu konuyu. Cumhurbaşkanımızdan da rica ettik, ’Erken açıklanırsa turizme faydalı oluyor’ diye. Cumhurbaşkanımız takdirde bulundu ve akşam tatil ilan edildi. Arife günü pazartesiye denk geliyor. Cuma ile birleştirildiğinde tatil 9 gün oluyor. Bunu erken açıklamamızın nedeni, tatile çıkacakların planlarını önceden yapabilmeleri ve turizmcilerin de bu işten faydalanmalarını sağlamak."

’BAKANLIĞIN İŞLETECEĞİ HALK PLAJI AÇILACAK’

Bodrum’daki Bardakçı Koyu’nda açılacak olan halk plajı konusuna da değinen Bakan Ersoy, "Geçen sene bir sözüm daha vardı biliyorsunuz halk plajlarıyla ilgili. İlkini de inşallah biz bayramdan önceye yetiştiriyoruz. İlk halk plajlarını Bodrum ve Çeşme’de bayramdan önce hizmete almış olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilecek bu plajlar, k?r amaçlı olmadığı için çok makul fiyatlarla hizmet verecekler. Onların da ilkini Bodrum’da, ikincisini ise Çeşme’de hizmete alacağız" dedi.

ÇARŞIYI GEZİP TURİSTLERLE SOHBET ETTİ

Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi’ndeki incelemesinin ardından Bodrum Çarşısı’nda gezip, yabancı turistlerle konuştu. İngilizce konuşan Bakan Ersoy, İngiltere ve Litvanya’dan gelen turistlere iyi tatiller diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın turizme yönelik projeleri ve özellikle kaçak yapılaşma ve çarşıdaki düzenlemelerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra, İstanbul’a gitmek üzere Bodrum’dan ayrıldı.

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