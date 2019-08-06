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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
06.08.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy: Turizmde yakaladığımız başarıyı devam ettirmek için çalışıyoruz

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Bakan Ersoy: Turizmde yakaladığımız başarıyı devam ettirmek için çalışıyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Son dönemde değişen ve yenilenen turizm mantalitesi ile, dünyanın her bölgesinde, Ortadoğu, Arap coğrafyası ve özellikle de Asya’da, Avrupa’da yakaladığımız başarıyı, devam ettirmek için yoğun bir tanıtım, turizm ve kültür faaliyeti içinde bulunmaktayız" dedi.

Ankara’da düzenlenen 11’inci Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir ülkenin temsil yükünü omuzlamanın, çok meşakkatli ve son derece hassas bir vazife olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, Türkiye’nin hayata geçirdiği politika değişikliklerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hız ve yoğunluk kazandığını, bürokrasi yükünün minimum seviyeye indirildiğini vurguladı.

BÜYÜKELÇİLERİMİZ ÇİFT YÖNLÜ BİLGİ KAYNAĞIDIR

Bakan Ersoy, Bakanlık olarak Türkiye’nin kültüründen doğasına, arkeolojisinden gastronomisine kadar rakipsiz zenginliklerini güçlü bir tanıtım hamlesiyle yaptıklarını dile getirdi. Başta sinema ve dizi sektörü olmak üzere gerek dünya çapında proje ve yapımlarla, gerekse organizasyon ve etkinliklerle Türkiye’yi bir sanat ülkesi konumuna yükseltmek için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Nitelikli turistin aradığı her türlü özelliği en iddialı ve ülkemize yakışır ayrıcalıkta sunmanın gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla hitap ettiğimiz insanları iyi anlayabilmeli ve kendimizi de çok iyi anlatabilmeliyiz. İşte bu noktada büyükelçiliklerimiz sözümüz, gözümüz ve kulağımız olarak bizlere büyük fayda sunmaktadır" dedi.

5 BİN 250 VAKIF ESERİ RESTORE EDİLMİŞTİR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA), sadece son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalara bakıldığında, 120 ülkede, sağlıktan eğitime birçok farklı sektörde bin 500’den fazla proje ve faaliyet görüldüğünü belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ise sayıları 6,5 milyonu geçen yurt dışı vatandaşlarımıza, kardeş topluluklara ve uluslararası öğrencilere yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlığımız yurt içi ve yurt dışında, Türkiye bursları ile akademik ve kültürel rehberlik başlıklarında son bir yıl içerisinde 97 proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların maddi tutarı proje ve doğrudan mali destek olarak 140 milyon liradır. Yunus Emre Enstitüsü, son bir yılda 52 ülkede, 65 şehirde, 25 farklı alanda, tam 821 faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu süreçte 23 üniversitede 43 Türkolog görevlendirmiş, 194 okulda 10 bin 545 öğrenciye Türkçe öğretimi sağlamıştır. Ayrıca Enstitümüz, 2018-2019 döneminde faaliyet alanına Madrid, Melbourne, Seul ve Dublin’i de eklemiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kurulmuş 52 bin vakıf adına çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar, 5 bin 250 vakıf eseri restore edilmiştir."

BİR FARKINDALIK DA OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ

Bakanlık olarak Avrupa’da turizme yönelik proje ve tanıtımlarla, çok güçlü pozitif bir algı oluşturduklarını; ancak bununla yetinmek gibi bir anlayışı da kabul etmediklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Son dönemde değişen ve yenilenen turizm mantalitesi ile, dünyanın her bölgesinde, Ortadoğu, Arap coğrafyası ve özellikle de Asya’da, Avrupa’da yakaladığımız başarıyı, devam ettirmek için yoğun bir tanıtım, turizm ve kültür faaliyeti içinde bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Kültür ve turizm çalışmalarını Türkiye adına dünyanın her bölgesinde aynı yoğunluk ve ciddiyetle sürdürdüklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Zambiya, Surinam, Kamboçya, Slovakya, Hırvatistan, Küba, Çad, Belarus, Ruanda ile kültür ve turizm alanında iş birliği, mutabakat zaptı, iş birliği programı, eylem planı protokollerini imzaladık. Tabii ki devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, siyasi kurumların, karşılıklı etkileşimi son derece önemlidir. Ancak bununla o ülke halklarının zihninde bir farkındalık da oluşturmak zorundayız. Bizi bizden dinleyen, dışarıdan edilgen olarak değil, bizzat etken olarak Türkiye’yi araştıran, öğrenen ve samimi bir destek sunan kamuoyu meydana getirmek ciddi bir başarıdır" dedi.

TURİST RAKAMLARI BAŞARIYI GÖSTERMEKTE

Bakanlık olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin başarıyı yakaladığını görmekten büyük memnuniyet duyulduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı etkinliklerine başladığımız henüz ilk birkaç ay içinde, Japonların, internette hakkında en çok arama yaptıkları ülkenin, Türkiye olduğunu gördük. Japonya’da olduğu gibi Rusya’da da aynı şekilde ’Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’ etkinliklerimiz sürmekte ve halihazırda gelen turist rakamları büyük bir başarıyı açıkça göstermektedir" şeklinde konuştu.

HEDEF LİDER TÜRKİYE’DİR

Türkiye’nin 28 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Dünya Turizm Örgütü Yürütme Kurulu üyesi olduğunu hatırlatıp, Türkiye’yi dünyada en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Ersoy, "Türkiye’nin dış politikasında, büyükelçilerimizin icra ettikleri görevin önemi açıktır. Özele indiğimizde de sizlerin çalışmaları, Bakanlığımız için son derece önemli ve değerlidir. Hepimiz, kendi görev alanlarımızda ortak bir hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu hedef aziz milletimizin refahı, huzuru ve güvenliğidir. Bu hedef güçlü, tam bağımsız ve lider Türkiye’dir. Bizler, milletimizi ve ülkemizi, bu büyük ülküye ulaştıracak devlet mekanizmasının dişlileriyiz. Ne kadar uyum içinde çalışırsak, başarı o kadar yakın, mutlak ve kalıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Geçen ay Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yasalaştığını ve önümüzdeki dönemde dünya genelinde Türkiye’nin tanıtımına başlayacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, bu ajansın turizm gelirinin artırılması açısından önemine işaret etti. Bakan Ersoy, "Ajansın bölümleri içinde Türkiye’ye yolcu tedariki sağlayan ülkelerin tanımlaması yapılmış durumdadır. Bu ülke masalarında görevli arkadaşlarımız sizlerle yoğun mesai yapacak. Türkiye algısı ile ilgili çok büyük çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.

Bakan Ersoy, ajansın çalışmaları konusunda kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Yapılan konuşmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun doğum günü kutlandı.

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