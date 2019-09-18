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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.09.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy: Teknolojide ileri değilseniz yeni dünyada yeriniz yok

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Bakan Ersoy: Teknolojide ileri değilseniz yeni dünyada yeriniz yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Teknolojide ileri değilseniz, yeni çağda, yeni dünyada yeriniz yok. Bizim küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye istekli olmaları, onların gönülden bu işe girmek istemeleri gerekiyor. Bu yolculuğun başlamasında TEKNOFEST İstanbul’un büyük bir rolü var. SU-35 oldukça etkileyici. Çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye’nin de bu tarz uçakları olur diye düşünüyorum. Açıkçası alışılagelmiş uçaklardan değil” açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Teknolojide ileri değilseniz, yeni çağda, yeni dünyada yeriniz yok. Bizim küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye istekli olmaları, onların gönülden bu işe girmek istemeleri gerekiyor. Bu yolculuğun başlamasında TEKNOFEST İstanbul’un büyük bir rolü var." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini (TEKNOFEST İstanbul) oğlu Aslan Can Ersoy ile birlikte ziyaret etti.

Atatürk Havalimanında düzenlenen festivalde ilk önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın standına uğrayan Bakan Ersoy’u, burada Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı. Bakan Ersoy daha sonra Bayraktar ile birlikte ilk kez TEKNOFEST İstanbul’da görücüye çıkan Milli Uçan Araba "Cezeri"nin yer aldığı platforma geçerek incelemelerde bulundu. Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı’nın platformunu da ziyaret eden Bakan Ersoy’a, teknik özellikleri hakkında bilgi aktardı.

İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasının düzenlendiği alana da uğrayan Bakan Ersoy, geliştirdikleri teknolojiler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetlerinin de alanda bulunan uçaklarını ziyaret eden Bakan Ersoy, oğlu Aslan Can Ersoy ile birlikte Rus yapımı dünyanın en gelişmiş savaş uçağı SU-35 ile Solo Türk gösterilerini de ilgiyle izledi.

"ÇOCUKLARIMIZA TEKNOLOJİYİ SEVDİRMEMİZ GEREKİYOR"

TEKNOFEST İstanbul ile ligili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, ikinci kez ziyaret etme fırsatı bulduğu festivalde en çok küçük yaştaki öğrencileri keyifle dolaşırken görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Festivalin bu şekilde amacına ulaştığını ifade eden Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:
"Teknolojide ileri değilseniz, yeni çağda, yeni dünyada yeriniz yok. Bizim küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye istekli olmaları, onların gönülden bu işe girmek istemeleri gerekiyor. Bu yolculuğun başlamasında TEKNOFEST İstanbul’un büyük bir rolü var. Bu açıdan başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonun geliştirilerek, uluslararası yapısının daha da artması gerekiyor. Yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyonu farklı etkinliklerle süsleyip, Türkiye’nin organizasyonel çekim noktalarından biri haline getirebileceğimizi düşünüyorum."

Ersoy, Rus yapımı savaş uçağı SU-35’in gösterisine ilişkin de "SU-35 oldukça etkileyici. Çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye’nin de bu tarz uçakları olur diye düşünüyorum. Açıkçası alışılagelmiş uçaklardan değil. Bunun bir üst modeli daha yapılmış. İnşallah getirirler, onu da görme şansımız olur. Ama çok etkileyici." dedi. 

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