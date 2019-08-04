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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)
04.08.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Bakan Ersoy açıkladı: Otellerin tamamı doldu

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Bakan Ersoy açıkladı: Otellerin tamamı doldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı’nın ’yüksek sezon’a denk geldiğini belirterek, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ihtimalini değerlendirdi. Ersoy, "9 gün ya da 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, yerlerin çoğu dolu. Kabinenin vereceği karar. Benim bakanlık olarak karar verebileceğim konu değil; ama ihtiyaç kaldığını sanmıyorum. Bodrum’da otellerin hepsi dolu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum’da katıldığı 17’nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılışında, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eşi Pervin Ersoy’un da eşlik ettiği Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi’nin tadilatını bu yıla yetiştirme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kale içindeki sahneyi de tamamladıklarını belirten Ersoy, "Burada öncelikli amacımız, Bodrum’un içine o eski canlılığını getirmede bir faydamız olsun. ’Bu olumlu gelişmelere bir taş da biz koyalım’ diye düşünmüştük. Amacımıza da ulaştık. Kale içinde haftada en az 2 kez organizasyon gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Doluluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, "İnşallah Bodrum Kalesi’nin ikinci kalan kısmını da eylülde ihalesini tamamlayıp, söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs 2020’de ikinci etabı da açarak, kaledeki restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız ve bu gösterilere özel sektörün de katılacağı daha geniş programlar şeklinde devam edeceğiz. Bodrum merkezine eski canlılığını tekrar getireceğiz" dedi.

’BAYRAM TATİLİNİN 9 YA DA 5 GÜN OLMASI BİR ŞEY DEĞİŞTİRMİYOR’

Bakan Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması beklentisine de değinerek, "Bayram tatilinin 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, zaten yerlerin çoğu da dolu. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar. Benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil; ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum’da otellerin hepsi dolu" diye konuştu.

’50 MİLYON HEDEFİNİ AŞTIK, AŞACAĞIZ GİBİ GÖZÜKÜYOR’

Turizm sezonunun iyi gittiğine, turist sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında bir artışla karşılaşacağız. Rakamlar öyle gösteriyor. 50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi görünüyor. 2023’e koyduğumuz, 75 milyon turist gibi iddialı bir hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’yla bu hedeflerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız. Türkiye’nin global tanıtımıyla ilgili hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkaracağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız" dedi.

’BODRUM’U ULUSLARARASI MARKA YAPMAK İSTİYORUZ’

Bodrum’un yapılaşmasından kaynaklanan, 2- 3 ayla sınırlanan turizm potansiyeli bulunduğunu, ilk hedeflerinin sezonu uzatmak ve ikinci hedeflerinin de 12 aya yaymak olduğunu belirten Bakan Ersoy, bununla ilgili bütün çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Bodrum’da 12 ay turizm yapılabildiği takdirde çalışanların da sektörde kalmasının sağlanacağına dikkat çeken Ersoy, "Kaliteli personelin yetişmesini sağlıyorsunuz, yetişmiş kaliteli personelin de sektörde kalarak başka bir sektöre geçmesini engellemiş oluyorsunuz. Bodrum bizim gözbebeğimiz, çok önemli bir markamız ama yerelde çok önemli markamız. Onu uluslararası bir marka yapmak istiyoruz. Hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. 2- 3 aylık sezonla kısıtlı değil 8 aylık, 12 aylık sezona yayılmış bir Bodrum görmek istiyoruz" diye konuştu.

Bodrum’un İstanbul gibi büyükşehirlerden göç aldığını da vurgulayan Bakan Ersoy, "Bodrum çok önemli bir kasaba ancak yakında kasaba olmaktan da çıkacak. Kış nüfusu da çok yüksek. Hava trafiği de onu gösteriyor zaten ama amacımız burayı sadece Türklerle sınırlamamak, yabancı turistin de olduğu çok güzel karma bir tatil merkezi haline getirmek" dedi.

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