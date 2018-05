Bakan Eroğlu, "Bal üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldik"

Temel atma ve açılış törenleri için Denizli'ye gelen Zeybekci ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti.

Zeybekci, ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, Denizli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Bakan Eroğlu'nun çok desteğini aldığını belirtti.

Bir gazetecinin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili sorusu üzerine Zeybekci, Türkiye'nin tüm derecelendirme kuruluşlarının tahmininin üzerinde büyüme rakamları yakaladığını, geçen yıl yatırım teşvik belgelerinin rakamsal olarak yüzde 82 arttığını, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle proje bazlı destekleri de verdiklerini söyledi.



Ekonomik performansta etkili diğer bir kriter olan ihracatta ise nisan ayı itibarıyla 161,5 milyar dolara yaklaştıklarını anlatan Zeybekci, şöyle konuştu:

"2018 yılı ilk çeyreğiyle ilgili büyüme rakamları yine tahminleri aşacak. Yine belki ikinci, üçüncü defa revizelere neden olacak. 'Yüzde 7 artı', yani yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle 2018 yılı ilk çeyrek gerçekleşecek ve ihracat da her ay rekor kırarak 170 milyar doların üzerine çıkacak. Bu Standard&Poor's'un nedense biraz acelesi var. 2015 yılı seçimlerinde çok iyi hatırlıyorum. Aylar sonra yapacağı değerlendirme ve açıklamayı seçim öncesi yapmak gibi bir acelesi vardı. Burada bunların iyi niyetini aramak, Türkiye'yle ilgili nedense pozitiflikleri görmemek... Siyasetin yeni bir döneme hazırlandığı, özel sektör yatırımlarının bu kadar yoğunlaştığı, ihracatın büyük bir coşkuyla gerçekleştiği bu dönemde Standard&Poor's gibi yaklaşımları bekliyoruz. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pazartesi günü sabahın köründe Türkiye'nin notunu düşürmekle ilgili adım atanlar da bunlardır. Türkiye her şeye, bütün bu negatifliklere, her türlü kasta rağmen göreceksiniz barış ve huzur içinde, özel sektör kamu iş birliğiyle, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemleriyle her alanda ve sektörde birlikte olacak."

"Denizli Türkiye'de lokomotif bir kent"

Bakan Eroğlu ise Denizli'nin Türkiye'de tekstil, tarım, sanayi ve ihracatta lokomotif bir kent olduğunu söyledi.

Kente 17 tesisin temelini atmak ve bazılarının açılışını yapmak için geldiğini kaydeden Eroğlu, "Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir paket

hazırladık. Fidan üretiminden orman yollarının yapımına kadar, bal ve trüf ormanlarına, gelir getirici imkanların vatandaşa sağlanmasına kadar... Artık orman teşkilatı kırsal kalkınmanın lokomotifi haline geldi. Eskiden ormanlara girilmezdi, kanun vardı. Biz en yakın orman mahallesindeki araziyi düzenliyoruz. Oraya gelir getirici orman kuruyoruz." diye konuştu.

"Bal üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldik"

Yeni bakan olduğu zamanlarda arıcıların kendisiyle görüşmek için randevu talep ettiğini hatırlatan Eroğlu, şöyle devam etti: "Geldiler konuştuk. Arıcıları ormana sokmuyorlarmış. Hemen Orman Genel Müdürünü aradım. Niye sokmuyorsunuz? diye sorduğumda 'efendim hayvanlar ormana giremez diye kanun var' diye söyledi. Dedim, bundan sonra arılar ormana girecek. Ve ceza olarak bal ormanı kuracaksınız. Şu anda bal üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldik. Nereden nereye. Arıcılara biraz daha destek verilirse birinci sıraya yükseleceğiz diye söylediler. Denizli'de 10 bal ormanı var. Gerçekten şifalı."