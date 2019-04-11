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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.04.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den petrol müjdesi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Türkiye'de ilk defa hidrolik çatlatmayla petrol üretimi gerçekleştirildi. Hidrolik çatlatmayla bu yıl içinde 4 kuyu daha planlıyoruz. Biri Trakya'da olacak, 3'ü de Güneydoğu'da" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya ile doğal gaz görüşmelerine ilişkin, "İndirim dahil olmak üzere miktarlarda esneklik gibi konular kendileriyle paylaşıldı ama Gazprom yetkilileriyle hem BOTAŞ'ın hem de Gazprom'dan gaz ithal eden özel sektörün bir araya gelerek sonuç alması gereken bir durum söz konusu." dedi.

10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nın açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, buradaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Enerji verimliliği için sektörün her alanında çalışmalar yapıldığını dile getiren Dönmez, konutlarda ısı yalıtımı standartlara uygun hale getirildiğinde faturalarda yüzde 40 tasarruf sağlanacağını bildirdi. 

Dönmez, bu alandaki çalışmalar için sektör ve sivil toplum örgütlerinin hazır olduğunu, bankaların da ısı yalıtımını finanse etmeye sıcak baktığını ifade etti. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılması gereken düzenlemeler tamamlandıktan sonra ısı yalıtımı için sağlanacak kredilerin uzun vadeli ve ödenebilir hale getirileceğini belirten Dönmez, çok düşük aylık taksitlerle ısı yalıtımının yaptırılabileceğini dile getirdi. 

FİNANSMAN SIKINTISI YAŞANAN PROJELER 

Bakan Dönmez, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı kapsamında açıkladığı Enerji Girişim Sermaye Fonu ile ilgili bakanlıklar, sektör ve banka temsilcilerinin birçok kez bir araya geldiğini anlattı. 

Sektörün finansman ihtiyacının ve yeniden yapılandırmanın ele alındığını aktaran Dönmez, "Bu konuda bir inisiyatif kullanılarak ortak girişim fonu üzerinden finansman sıkıntısı çeken projeler rahatlatılacak." dedi. 

Dönmez, fonun sektör için çok önemli bir gelişme olduğunu fakat detaylara girmenin henüz doğru olmayacağını söyledi. 

RUSYA SEYAHATİNDE ÖNE ÇIKANLAR 

Dönmez, Türkiye'nin Rusya ile çok yönlü ilişkileri olduğunu ancak ajandadaki en önemli konuların başında enerjinin geldiğini belirtti. 

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS için Rusya tarafının bir süredir ortak aradığını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti: 

"Bugüne kadar henüz netleşmiş bir ortaklık anlaşması yok. Diğer yandan, TürkAkım projesinin de deniz kısmı inşaatı tamamlandı. Kıyıda terminal inşaatında yüzde 80 bir tamamlanma var. Karadaki boru hatlarında inşaat devam ediyor. Yıl sonuna kadar TürkAkım'ın kara inşaatı bitmiş olacak. Böylece, artık batıdan (Batı Hattından) aldığımız doğal gazı TürkAkım üzerinden alabilir hale geleceğiz. Bizim için Rusya, enerji partnerimiz olması açısından son derece önemli. Bugüne kadar Rusya tedarik noktasında arz güvenliğimize ciddi katkılar sağladı. Orada indirim dahil olmak üzere miktarlarda esneklik gibi konular kendileriyle paylaşıldı ama Gazprom yetkilileriyle hem BOTAŞ'ın hem de Gazprom'dan gaz ithal eden özel sektörün bir araya gelerek sonuç alması gereken bir durum söz konusu. Türkiye kaynak çeşitliliğini büyük oranda artırdı, farklı rotalardan, yeni kaynak girişleri sağladık. Sıvılaştırılmış gaz terminalleri sayesinde dünyanın dört bir tarafından, nerede ucuz kaynak bulursak, LNG getiriyoruz ve sisteme dahil ediyoruz." 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde geçen yıl doğal gaz ticaret platformunun faaliyete girdiğini anımsatan Dönmez, bu platformun Güney Doğu Avrupa ve bölgenin şu anda işleyen tek piyasası olduğunu söyledi. 

"HEDEFİMİZ ÜRETİMDE GÜNLÜK 150 BİN VARİLİ AŞMAK"

Son dönemde gerçekleştirilen petrol keşiflerine de değinen Dönmez, Diyarbakır ve Siirt'te 3 petrol keşfi yapıldığını, bunlardan günlük ortalama bin 650 varil üretim sağlandığını ifade etti. 

Dönmez, Türkiye'de ilk defa hidrolik çatlatmayla petrol üretimi gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Hidrolik çatlatmayla bu yıl içinde 4 kuyu daha planlıyoruz. Biri Trakya'da olacak, 3'ü de Güneydoğu'da. Bu, ABD'nin geliştirdiği bir teknoloji. Onlar adeta üretimlerini katladı ve gazı ihraç eder hale geldi. Aynı tekniği biz de şimdi Türkiye'de kullanmaya başlıyoruz. Özel sektörde de bu tekniği kullananlar var. Böylece üretim artışı sağlanacak. Burada her sahada bu teknoloji kullanılmıyor. Klasik yöntemle alınabilecek yerlerde klasik yöntemle sondajlı üretim yapacağız. Zorlandığımız yerlerde bu çatlatma yöntemini kullanacağız. Üretimde bir artış olacağı konusunda ümitliyim. Şu anda zaten Türkiye Petrolleri günlük 47 bin varili geçti. Bu sene hedefimiz, üretimde günlük 50 bin varilin üzerine çıkmak." 

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