Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Birkaç hafta içinde belli olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Birkaç hafta içinde belli olacak
GeriEkonomi Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Birkaç hafta içinde belli olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
15.02.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Birkaç hafta içinde belli olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin çalışmaları ve Trakya’da bulunan doğal gaz rezerviyle, 300 bin konutun 10 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayacak eşdeğerde bir rezerve sahip olunduğunu söyledi. Bakan Dönmez; "İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak. Yine geçtiğimiz hafta Trakya’da bir karasal çalışmada yeni bir doğal gaz kaynağını keşfettik. Orada da doğal gaz üretimine başladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’in seçim çalışmalarına destek vermek için Bolu’ya geldi. Bolu Valiliği’ni ziyaret eden Dönmez, daha sonra AK Parti adayı Fatih Metin’in üniversite ile şehir arasında hizmet vermesini planladığı metrobüs projesini inceledi.

Proje hakkında bilgiler alan Bakan Dönmez, Sümer Mahallesi’nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılarak partililerle bir araya geldi. Koordinasyon merkezinde bulunan partililere hitap eden Sönmez, “Yerel politikalarla ulusal milli politikaların uyumlu hareket etmesi, ülke kalkınırken yerellerin de belediyelerinde aynı hızla kalkınması son derece önemli. O açıdan bizim seçmenden ve Bolululardan beklentimiz bizimle uyumlu hareket edecek, uyumlu politikaları geliştirecek adayları tercih etmesinden yanadır” dedi.

“ÜLKENİN YÜZDE 62’Sİ DOĞAL GAZ KULLANIYOR”

Ülkede kullanılan doğal gaz oranının, Avrupa’nın birçok ülkesinden daha ileride olduğunu belirten Dönmez, “Bugün 81 ilin 81’inde doğal gaz var. Sadece il merkezlerinde değil 510 yerleşim biriminde de doğal gaz var. Dün şehirlerimizde adeta maskesiz gezemezken, nefes alamazken bugün prırıl pırıl şehirlerimiz var. belki annelerimiz, babalarımız daha iyi hatırlayacak, yeni nesil bunları çok eskisinde kullanıyormuş gibi anlayabilir. Ama kömür döneminde herkes, kömürünü, kışlık odununu hazırlıyor. Kovalarla odalarımıza çıkarıyorduk. Sadece bir odamızı ısıtıyorduk. Diğer odalar Sibirya gibiydi. Hastalıkların sayısı sürekli artıyordu. Belediyeler kışın taşıdığı çöpün yarısı küldü. Bunlar da azalmış oldu. Çevre açısından da son derece faydalı bir çağdaş yakıtı, temiz yakıtı şehirlerimizle buluşturmuş olduk. Şuanda ülkenin yüzde 62’si doğal gazı kullanır vaziyete geldi. Bu doğal gaz kullanımı açısından bu oran Avrupa’nın birçok ülkesinden daha ileride” dedi.

“300 BİN KONUTLUK REZERV KEŞFİNE İMZA ATTIK”

Bakanlık çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgiler veren Sönmez, Trakya’da karasal çalışmalarda doğal gaz kaynağı keşfedildiğini belirterek, “doğal gaz yaygınlaştırıyoruz ama ithal ettiğimiz de bir ürün. Onun için verimli kullanacağız. Çünkü döviz ödüyoruz almak için. Dua edin doğal gaz bulalım. Kendi ihtiyacımız kadar olan kısmını kendimiz üretelim. Fatih sondaj gemimiz şuanda sondajına devam ediyor. İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak. Yine geçtiğimiz hafta Trakya’da bir karasal çalışmada yeni bir doğal gaz kaynağını keşfettik. Orada da doğal gaz üretimine başladık. Bu iki kaynağımızda 300 bin konutun 10 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayacak eşdeğerde bir rezerve sahip olmuş olduk. Bolu’da 300 bin hane yoktur. Bolu gibi 3 tane ilimizin 10 yıl süreyle doğal gazını karşılayacak bir keşfe imza atmış olduk. Bu yeter mi yetmez. Farkındayız, çalışıyoruz. İnşallah daha da fazla bulursak milletin hizmetine bunu sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: 300 bin konut 10 yıl süreyle...

Sağlık Bakanı Koca: Fırsatçılık yapanlara göz açtırmak istemiyoruz

Bakan Pekcan: Tahkimde uzmanlaşmak yabancı yatırımlar açısında caziplik kazandırır

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 2023 balık ihracatı hedefi 2 milyar dolar