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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den akıllı şehir vurgusu

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Bakan Dönmez'den akıllı şehir vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Şebeke sistemlerinde yapay zekanın kullanılması yönündeki çalışmalar ilerleyen dönemde sektördeki dönüşüme dair ipuçları taşımaktadır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na video konferans yoluyla bağlanarak yaptığı konuşmada, Ar-Ge yatırımlarının artı maliyet olarak değil, piyasa şartlarını geliştirecek birer enstrüman olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye'nin yeniliğe, gelişime ve değişime açık bir nüfusu olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: 

"Yerli ve milli üretim Ar-Ge’den geçiyor. Ar-Ge, özgürlük ve özgünlük demektir. Bir ülkenin teknoloji üretiminde kendine has imzası demektir. Yapay zekanın kullanım alanının yaygınlaşması ile beraber, bu teknolojiye sahip olan şirket ve ülkelerin dünyanın geleceğine yön vereceği yadsınamaz bir gerçek. Enerji sektörü özelinde baktığımızda, özellikle şebeke sistemlerinde yapay zekanın kullanılması yönündeki çalışmalar ilerleyen dönemde sektördeki dönüşüme dair ipuçları taşımaktadır. Arz güvenliğinin temin edilmesinde, enerji verimliliği ve tasarrufu noktasında yapay zeka teknolojileri önemini ve etkisini giderek artırıyor. Diğer yandan, enerji sistemlerinde doğal afetler ve terör saldırıları karşısında güçlü bir altyapı için akıllı şebekeler de önümüzdeki dönemde enerji altyapılarında vazgeçilmez role sahip olacak." 

KAYIP-KAÇAK ORANLARI GERİLEDİ

Dönmez, akıllı şebekelerin enerji tüketimine ilişkin büyük bir veri sunduğunu böylece mevcut eksikliklerin giderilmesi ve yeni yatırımların yapılmasında önemli rol oynadığını belirtti. 

Bu çalışmaların teknik ve finansal öngörülebilirliği artırdığını aktaran Dönmez, "Ölçemediğimiz enerjiyi üretmemiz, iletmemiz, dağıtmamız bir başka deyişle yönetmemiz mümkün değil. Akıllı şebekeler bizlerin ihtiyaç duyduğu hayati bilginin sağlanmasından büyük bir role sahip." diye konuştu. 

Dönmez, Türkiye'nin son dönemde enerji altyapısını önemli oranda yenilendiğini ve kayıp-kaçak oranının yüzde 15'ten yüzde 12 seviyesine indiğini bildirdi. 
Bu noktada enerji verimliliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti: 

"Nesnelerin interneti, ev otomasyonları, verimlilik ve izleme sistemlerinde güçlü bir dijital altyapıya ihtiyacımız var. Bu yöndeki değişim ve dönüşüm için teknolojinin artık enerji sektöründe daha başat bir rolde olması gerekiyor. Ülkemiz adına, yapay zekanın, robotik teknolojilerin gelişimini yakından takip etmenin ötesinde, bu trende ayak uydurmamız çok önemli. Enerji sektörünün bu yeniliğe ve değişime öncülük edeceğine inanıyorum. Günümüz teknolojilerini göz önüne aldığımızda, akıllı şehirler artık bir lüks olmaktan ziyade ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Ne yazık ki bu duruma ayak uyduramayan kurum, şehir ya da ülkeler bu mücadelede hep takip eden, sunulanı tüketen rolüne hapsolacak."

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