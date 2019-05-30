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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.05.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Türkiye yatırım açısından en cazip ülkedir

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Bakan Dönmez: Türkiye yatırım açısından en cazip ülkedir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Rüzgar YEKA yarışmamız bir kere daha gösterdi ki Türkiye bölgenin en büyük ülkesi ve yatırım açısından en cazip ülkesidir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bakanlıkta düzenlenen Rüzgar YEKA-2 ihalesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
İhalenin yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden Dönmez, "Komisyonumuz Aydın ve Muğla'nın her biri için 4, Balıkesir için 8 ve Çanakkale bağlantı bölgesi için 6 olmak üzere toplamda 22 başvuru dosyasını büyük bir titizlikle inceledi. Her biri 250 megavat olmak üzere 4 bağlantı bölgemizde toplam bin megavatlık YEKA RES-2 için 9 ayrı şirket yarıştı. İhaleye yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi, Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğunu ve yatırımcılar için ne kadar büyük bir potansiyel vadettiğini bir kez daha göstermiş oldu." diye konuştu. 

Dönmez, açık eksiltme usulüyle yapılan ihalede Aydın bölgesi için 4,56 dolar-cent ve Çanakkale bölgesi için 3,67 dolar-cent ile en düşük teklifi Enerjisa Üretim Santralleri AŞ'nin verdiğini, Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti'nin de Muğla bölgesi için 4 dolar-cent ve Balıkesir bölgesi için 3,53 dolar-cent ile en düşük teklifi vererek yarışmayı önde tamamladığını söyledi. 

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM 

Firmaların yüzde 65'e varan yerlilik şartıyla üretilecek rüzgar türbinleriyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjide üretim üssü olma hedefine önemli katkı sağlayacağını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: 

"Firmalar toplamda 4 bölge için 1 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Beraberinde vatandaşlarımıza da önemli istihdam imkanı sağlayacak. Yapım süresi dahil santrallerin 49 yıllık lisans süresi ve 15 yıllık alım garantisi olacak. Rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) ön lisans süresi 24 ay ve inşaat süresi 36 ay olarak belirlendi. RES'ler yıllık asgari 3,5 milyar kilovatsaat elektrik üretme kapasitesine sahip olacak. Bu da 1,2 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. YEKA yarışmamız bir kere daha gösterdi ki Türkiye bölgenin en büyük ülkesi ve yatırım açısından en cazip ülkesidir. Her türlü spekülasyona ve kara propagandaya rağmen ortaya çıkan sonuç, Türk enerji piyasası ve ekonomimizin ne denli güçlü olduğu ve geleceğe ne denli sağlam adımlarla yürüdüğüdür." 

Bakan Dönmez, 2000'li yılların başlarıyla kıyaslandığında bugün güneşte, rüzgarda, jeotermalde ve hidroelektrikte yüzde 200'lere yaklaşan kurulu güç artışları olduğunu ifade etti. 

Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model yapma kararlılığını her zaman vurguladıklarını söyleyen Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kendine özgü bir başarı hikayesi yazdığını bildirdi. 

Dönmez, pek çok ülkeden YEKA modelinin kendi ülkelerinde uygulanmasına ilişkin dönüşler aldıklarını belirterek şunları kaydetti: 
"Bu geri bildirimlerden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yaptığımız işin örnek alınması, işin doğru yapıldığının en güzel göstergelerinden birisi. Yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefimiz var. 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyerek çıktığımız bu yolda bütün köşe taşlarını tek tek yerine koyarak ilerliyoruz. Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız." 

Bakan Dönmez, yeni YEKA'lara ilişkin bir soruyu yanıtlarken de "Şu anda güneşle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Orada farklı bir model üzerinde çalışıyoruz. Daha küçük ölçekte doğudan batıya güneş potansiyelinin yüksek olduğu illerde 40'ar 50'şer megavatlık mini YEKA GES'leri planlıyoruz. Onun da önümüzdeki günlerde takvimini açıklayacağız." dedi. 

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