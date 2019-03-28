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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
28.03.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Oyunu değiştirecek en önemli adım petrol ve doğal gaz aramacılığı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul Fuarı'nda konuştu. Bakan Dönmez, Akdeniz'de oldubittiye izin verilmeyeceğini ve hedefin Türkiye'nin petrol, doğal gaz üretip, bunların ihraç edebilmesi olduğunu söyledi.

Dünyada ve Türkiye’de faaliyet gösteren enerji sektörünün dev firmalarını bir araya getiren sektörünün en kapsamlı fuarı Petroleum Istanbul 2019, açılış konuşmalarıyla birlikte başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından açılan fuar; TOBB Petrol Meclisi, PETDER, ADER, Türkiye LPG Derneği, TOBB LPG Meclisi, PÜİS, TABGİS tarafından da destekleniyor.

TÜYAP'ta gerçekleştirilen Petroleum İstanbul 2019 Fuarı'na Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal da katıldı.

BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Petroleum İstanbul 2019 açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'de petrol arama çalışmalarına hız verdik. İlk sonuçları da almaya başladık. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de bir doğal gaz keşfimiz oldu. Buradan 5 milyar dolarlık cari açığa bir katkı sağlamış olacağız. Buradan günlük 820 bin metreküp doğal gaz üretimi başlatmış olacağız." dedi.

"AKDENİZ'DE OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Dönmez şöyle devam etti:

"Petroleum Istanbul bu sektördeki tüm paydaşları bir araya getiren önemli bir organizasyon. Sektörümüzün değerli üyeleri yine enerji ve maden politikalarımızda belirlediğimiz hedeflerimiz arasında petrol ve doğal gaz aramacılığı önemli adımlar arasında. Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğal gaz aramacılığı olarak görüyoruz. Tek başına bu tabloya baktığımızda enerji talebinin petrol ve doğal gaz talebinin yüksek olduğu aşikar. Enerjide bağımsız hale gelmek istiyoruz. Türkiye'nin petrol ya da doğal gaz üretebilmesi ve ihraç edebilmesini arzu ediyoruz. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu Türk Akım ve TANAP gibi projelerin başarıya ulaşıyor olması en büyük göstergedir. Türkiye Akdeniz’de ne bir kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Yani Akdeniz’de bir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Kayıt dışı yani kaçak akaryakıtla teknolojik altyapımızı kullanarak mücadele etmekte kararlıyız. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele komisyonu belirli aralıklarla toplanıyor. Akaryakıt sektöründe 150 bin kişi istihdam ediliyor. Rafineri ve petrokimya tesislerini artırma yönünde somut adımlar atıyoruz." 

50 BİN KİŞİNİN ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Bu yılki teması “Akıllı Teknolojiler, Akıllı İstasyonlar” ile geleneksel ürün segmentlerinin yanı sıra Oto LNG, Oto CNG, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve İstasyon Marketlerini içine alacak şekilde kapsamı genişletilen fuar; ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği ortamı da sağlayacak.

Petroleum Istanbul 2019’u açık kalacağı 3 gün boyunca 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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