Bakan Dönmez: Halkın yüzde 60’ı dağıtım bedelini bilmiyor

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) 12. Sektör toplantısına katılan Dönmez, sektördeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Yapılan son ankete göre yüzde 42’lik bir kesimin dağıtım bedelinin elektrik faturasının dağıtılması, yüzde 38’inin ise elektrik sayaçlarının okunması olarak bildiğinin ortaya çıktığını söyleyen Dönmez, birkaç seçeneğin işaretlenebildiği bir anketten bahsettiklerini belirtti. Dönmez şöyle devam etti: “Kamuoyunda sanıldığının aksine dağıtım bedeli sayaç okuma bedeli değildir. Dağıtım bedeli elektriğin sorunsuz bir şekilde yurdun her yerine ulaşması için alınan bedelin genel adıdır. Tabi ki elektriğin bizlere ulaşması büyük bir altyapı yatırımını da gerektirir. İletim ve dağıtım faaliyetleri için her yıl ortalama 17.5 milyar lira şebeke işletmesi ve 9.5 milyar lira da şebeke tesisi ve diğer yatırımlar olmak üzere toplamda 27 milyar liralık harcama yapılmaktadır. Öte yandan dağıtım bedelinin enerji bedeline oranı Avrupa Birliği’nde yüzde 51 iken, bizde bu rakam yüzde 35’tir. 42 milyon aboneye ulaşmak için iletim ve dağıtımda bugün 120 bin personel çalışıyor. 1 milyon 460 kilometrelik gelişmiş bir şebeke ağına sahibiz. Bu dünyanın etrafını 37 kez dolaşabilecek bir ağ anlamına geliyor.”

ÖNCE BİLGİ SONRA KESİNTİ

Yaptıkları son düzenlemelerle vatandaşa bilgilendirme yapılmadan kesinti yapılamayacağı hükmünü getirdiklerini anımsatan Dönmez, “Aksi takdirde az önce de belirttiğim gibi yaptığımız denetimlerde bu hususu tespit edersek gerekli cezai işlemi uygulamaktan da asla kaçınmayız” diye konuştu. Son ankete göre müşteri memnuniyet oranını koruduklarının ortaya çıktığını kaydeden Dönmez, “Bizler için sevindirici olan bir başka durum da sunulan hizmetten “çok memnunum” diyenlerin oranının geçen yıla göre artmasıdır” ifadelerini kullandı. Enerji çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine de dikkat çeken Dönmez, “Sahadaki personele karşı kimi zaman sözel kimi zaman da fiziki şiddet uygulayanlar şunu iyi bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuksuz her eylemin karşısında devlet vardır” dedi. Dönmez, ailelere verilen enerji desteği kapsamında mart ve nisanda 260 milyon TL’lik tahsisat yaptıklarını da sözlerine ekledi.

ELEŞTİRİLERDE HAKLILAR

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise, sektörün kendisini anlatmada sıkıntıları olduğunu söyledi. Sektör derken EPDK ve bakanlığı da bunun dışında tutmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: “Sektör olarak dağıtım bedelinin ne olduğunu, daha doğrusu ne olmadığını dahi tüketicilere yeterince anlatamadık. Bu konuda eleştiriler alıyoruz. Ve net söyleyeyim: Sonuna kadar da haklılar… Dağıtım bedelinde; karda kışta elektrik kesilmesin diye sahada emek veren işçinin maaşının olduğunu ne kadar anlatabildik? Daha kaliteli elektrik hizmeti sunmak için eskiyen şebekelerin yenilenmesine yönelik yatırımların da bu bedelin içinde olduğunu ne kadar vurguladık? ”