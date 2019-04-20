Bakan Dönmez: Enerjide güçlü iş birliği bölge için önemli
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında güçlü bir diyalog bulunduğunu belirterek, “Bu çerçevede, Hazar Bölgesi doğal kaynaklarının ülkemize ve diğer pazarlara iletilmesi için çalışıyoruz. Ülkelerimizin, bölgede ve küresel alanda, başta enerji olmak üzere tüm alanlarda örnek bir işbirliği seviyesini yakalayacağına inanıyorum. Gerçekleştirdiğimiz toplantı da hedeflediğimiz bu noktaya varacağımızın bir göstergesidir” dedi.
Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Türkmenistan Jeoloji Bakanı Şahım Abdrahmanov ayrı ayrı heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra üç ülke arasında heyetler arası görüşmelerin yapılmasının ardından, ‘Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı Ortak Bildirisi’ni imzaladı. İmza töreninin ardından yaptığı açıklamada Dönmez, ortak tarih ve ortak kültür mirasının üzerine kurulu ilişkilerin mükemmel seviyede sürdürülmesinin herkes için memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Siyasi ve ekonomik gündemin büyük bir belirleyici öğesi olan enerji sektörü de küresel dönüşümlere paralel olarak büyük bir hızla değişmekte. Ülke olarak biz de dünyada yaşanan gelişmelere uyumlu olarak, kendi enerji sektörümüzde bir dönüşüm sürecini sürdürmekteyiz. Milli enerji ve maden politikamızla birlikte yerli ve yenilenebilir enerjilerin kullanımına öncelik verdik. Altyapı yatırımlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bizler bu adımları atarken başta Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere bütün dostlarımızı yanımızda görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim önceliğimiz her zaman ülkemiz ve bölgemizdeki insanların refahı oldu ve olmaya da devam edecek.
Dünyada yaşanan gelişmelerin dışında kalmak mümkün değil.
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