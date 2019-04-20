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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Enerjide güçlü iş birliği bölge için önemli

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Bakan Dönmez: Enerjide güçlü iş birliği bölge için önemli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında güçlü bir diyalog bulunduğunu belirterek, “Bu çerçevede, Hazar Bölgesi doğal kaynaklarının ülkemize ve diğer pazarlara iletilmesi için çalışıyoruz. Ülkelerimizin, bölgede ve küresel alanda, başta enerji olmak üzere tüm alanlarda örnek bir işbirliği seviyesini yakalayacağına inanıyorum. Gerçekleştirdiğimiz toplantı da hedeflediğimiz bu noktaya varacağımızın bir göstergesidir” dedi.

Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Türkmenistan Jeoloji Bakanı Şahım Abdrahmanov ayrı ayrı heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra üç ülke arasında heyetler arası görüşmelerin yapılmasının ardından, ‘Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı Ortak Bildirisi’ni imzaladı. İmza töreninin ardından yaptığı açıklamada Dönmez, ortak tarih ve ortak kültür mirasının üzerine kurulu ilişkilerin mükemmel seviyede sürdürülmesinin herkes için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Siyasi ve ekonomik gündemin büyük bir belirleyici öğesi olan enerji sektörü de küresel dönüşümlere paralel olarak büyük bir hızla değişmekte. Ülke olarak biz de dünyada yaşanan gelişmelere uyumlu olarak, kendi enerji sektörümüzde bir dönüşüm sürecini sürdürmekteyiz. Milli enerji ve maden politikamızla birlikte yerli ve yenilenebilir enerjilerin kullanımına öncelik verdik. Altyapı yatırımlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bizler bu adımları atarken başta Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere bütün dostlarımızı yanımızda görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim önceliğimiz her zaman ülkemiz ve bölgemizdeki insanların refahı oldu ve olmaya da devam edecek.

Dünyada yaşanan gelişmelerin dışında kalmak mümkün değil.

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