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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.01.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den elektrik dağıtım şirketlerine uyarı

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Bakan Dönmez'den elektrik dağıtım şirketlerine uyarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, bakanlık yetkilileri ve elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek dağıtım hizmetlerinin aksamadan yürümesi için uyarılarda bulundu.

Dönmez, yapılan incelemeler ve ülke genelindeki vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirmek için elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla bakanlıkta bir araya geldi.

Toplantıda, şirketlerin 40 milyonu aşkın aboneye hizmet verdiğini hatırlatan Dönmez, "Bu abonelerin kesintisiz elektrik tedariki noktasında şirketlerimiz büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bu kapsamda sektörün, şirketlerin sorunlarını, tüketiciden bize, size intikal eden talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve alınacak kararların istişareyle alınması için tekrar bir araya geldik." diye konuştu.

Dönmez'in, elektrik dağıtım hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladığı toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

Bakan Dönmez, ülke genelinde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine 26 Ocak'ta bir dağıtım şirketine giderek incelemelerde bulunmuştu.

Ekiplerin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bizim için önemli olan elektriğin, keza doğal gazın kesintisiz, kaliteli şekilde vatandaşlara ve tüketicileri iletilmesi, taşınması. Bu son derece önemli. Çok büyük bir şebeke ağımız var. Bunun birtakım getirdiği zorluklar var ancak bu zorluklar şirket çalışanları için bizler için bir mazeret değil." ifadelerini kullanmıştı.

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