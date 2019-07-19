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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.07.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Ekiplerimiz elektrik şebekesini ayağa kaldıracak

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Bakan Dönmez: Ekiplerimiz elektrik şebekesini ayağa kaldıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Afetin yoğun olduğu 15 köyümüzde ilk etapta elektrik kesilmişti. Yapılan çalışmalardan sonra 3 köyümüze elektriği verdik, 24 saat içerisinde 3-4 köyümüze daha elektriği ulaştıracağız. Köylere ulaşım açılır açılmaz da ekiplerimiz olay yerine gitmek suretiyle elektrik şebekesini ayağa kaldıracak. Bir trafo merkezimiz tamamen sele kapılmış durumda, 100'ü aşkın direğimiz de şu an kayıp. Yaklaşık 5 kilometrelik alternatif bir hat üzerinde de ekiplerimiz çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin, "Afetin yoğun olduğu 15 köyümüzde ilk etapta elektrik kesilmişti. Yapılan çalışmalardan sonra 3 köyümüze elektriği verdik, 24 saat içerisinde 3-4 köyümüze daha elektriği ulaştıracağız. Köylere ulaşım açılır açılmaz da ekiplerimiz olay yerine gitmek suretiyle elektrik şebekesini ayağa kaldıracak." dedi.

Bakan Dönmez, Düzce AFAD İl Müdürlüğü Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde yaşanan sel felaketi hakkında brifing aldı.

Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından merkez önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, 17 Temmuz akşam saatlerinde başlayan 18 Temmuz öğle saatlerine kadar devam eden 12 saatlik aşırı yağış nedeniyle Düzce'de 3-4 ilçede afet yaşandığını anımsattı.

Selde 7 vatandaşın kaybolduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:
"Bir kadın vatandaşımızın cesedine ulaşılmış oldu. Ben kayıplarımızın bir an önce bulunacağını buradan iletmek istiyorum. Gerek AFAD ekipleri gerekse güvenlik birimleri hem yerleşim birimlerinde hem derelerde hem denizde aramaları yoğunlaştırmış durumdalar. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. AFAD, Kızılay, güvelik birimleri olay gerçekleşir gerçekleşmez afet bölgesine intikal etmek suretiyle gerekli arama kurtarma
çalışmalarını başlattılar. Şu anda 5-6 köye ulaşım imkanı yok, biraz önce aldığımız bilgiye göre, 1 gün içerisinde fiziken ulaşım imkanlarını sağlamış olacağız. Afetten yaklaşık 24 köyümüz ve bir ilçe merkezimiz yoğun bir şekilde etkilenmiş durumda. Yağış oranlarına bakılınca da 160 kilogram metrekareye düşen bir yağış. Bu bölgede hemen hemen 100 yılda bir yaşanabilecek ölçüde bir şiddetle yağdığını gösteriyor."

"24 saate kadar 3-4 köyümüze daha elektrik vereceğiz"
Bakan Dönmez, hem elektrik hem de doğal gaz şebekeleri açısından gerekli bilgileri aldıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:
"Doğal gaz şebekemizde sorun yok. Afetin yoğun olduğu 15 köyümüzde ilk etapta elektrik kesilmişti. Yapılan çalışmalardan sonra 3 köyümüze elektriği verdik, 24 saat içerisinde 3-4 köyümüze daha elektriği ulaştıracağız. Köylere ulaşım açılır açılmaz da ekiplerimiz olay yerine gitmek suretiyle elektrik şebekesini ayağa kaldıracak. Elektriği götüremediğimiz köylere de mobil jeneratör temin etmek suretiyle oradaki hayatı süratle normalleştirmeye çalışacağız."
Elektrik enerjisi olmayınca suyun intikali hatta bir müddet sonra haberleşme sınırlamalarının da başlayacağı için ilk etapta elektriği bu bölgelere ulaştıracaklarını vurgulayan Dönmez, "Bir trafo merkezimiz tamamen sele kapılmış durumda, 100'ü aşkın direğimiz de şu an kayıp, yerlerinde yok. Yaklaşık 5 kilometrelik alternatif bir hat üzerinde de ekiplerimiz çalışıyor. Bu bölgeden sorumlu Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketinin tüm personeli burada. Takviye amaçlı da bölge dağıtım şirketlerinden de buraya hem personel hem de ekipman temini yapacağız. Süratle bu bölgeyi normalleştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bakan Dönmez, selden etkilenen Esmahanım köyüne geçerek orada incelemelerde bulunacağını da aktardı.  Toplantıya, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in yanı sıra kriz merkezi çalışanları katıldı. 

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