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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
06.08.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Doğal kaynaklar, barışa katkı sağlayacak bir etkendir

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Bakan Dönmez: Doğal kaynaklar, barışa katkı sağlayacak bir etkendir

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs’ta Rumların Ada’nın tek hakimi gibi davrandığını belirterek, "Biz öteden beridir doğal gazın, Ada’nın bir çatışma, tartışma konusundan çıkartılarak, barış ve huzur, refahın artmasını sağlayacak bir alana doğru gitmesini de arzu ediyoruz" dedi. Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuiryeti’ne (KKTC) günü birlik ziyaret gerçekleştiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti. Dönmez, "KKTC’nin hakkını sonuna kadar koruyacağız" dedi. Dönmez, "KKTCde yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin sonuna kadar yanındayız. Doğal kaynakların çatışma değil, barışa katkı sağlayacak bir etken olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaç halinde ve arzu edildiğinde sürece katkıya hazırız" dedi. Dönmez, KKTC’nin Rumlara önerdiği ’doğal gazda ortak komite kurulsun’ önerisini desteklediklerini söyledi.

KKTC’nin ’doğal gaz konusunda ortak komite kurulsun’ önerisini Rumların acele ile reddettiğini ifade eden Akıncı da, "Avrupalıların bu önerinin kolay kolay öldürülemeyeceğini ifade ettiğini" kaydetti. "Kıbrıslı Rumlar eğer kendi yollarını yürüyeceklerse bizlere de kendi yolumuzda yürümekten başka alternatif bırakmadıklarını bilecekler" diye devam eden Akıncı, "Türkiye gibi büyük bir devletin dostluğundan, Rumların ve Yunanistan’ın da çok şey kazanacağına inanıyorum" dedi.

ADA’NIN ETRAFINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Akıncı’nın ardından Başbakanlık’a geçen Dönmez, Başbakan Ersin Tatar ile bir araya geldi. "Evimizde hissediyoruz kendimizi. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yardımcısının selamlarını iletmek istiyorum" diye söze başlayan Dönmez, doğal gaz konusunun önemli bir durum olduğuna işaret etti. "Fatih batısında, Yavuz Karpaz bölgesinde, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi de Ada’nın Güney’in çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuşan Dönmez, "KKTC hükümetinin bu süreçte verdiği desteğe teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğal gaz çalışmalarından netice almayı ümit ettiklerini ifade eden Bakan Dönmez, "Biz öteden beridir doğal gazın, Ada’nın bir çatışma, tartışma konusundan çıkartılarak, barış ve huzur, refahın artmasını sağlayacak bir alana doğru gitmesini de arzu ediyoruz. Rumlar öteden beri adanın tek hakimi gibi davranıyor" diye konuştu.

TATAR: TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rumlara doğal gaz konusunda yaptığı ortak komite önerisini hatırlatan Dönmez, "Rumların reddettiği doğal gaz teklifi Ada’da barış ve istikrarın sağlanması adına ortak komite kurulması teklifiydi. Ümit ederim ki, Rumlar bu teklifi yeniden değerlendirir" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte hareket ettiğini ifade etti. Tatar şöyle devam etti; "Türkiye’nin kararlılığı, duruşu, bizler için gösterdiği özveriler çok önemlidir. Biz çok mutluyuz, memnunuz. Dünyaya da mesaj veriyoruz. Kıbrıs’ta iki eşit halk vardır. İki eşit devlet vardır. Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarımızın savunulması için ne yapmak gerekiyorsa yapılacak."

Dönmez’e ziyaretleri sırasında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti.

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