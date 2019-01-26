Bakan Dönmez, bordan üretilen Boron’un tanıtım toplantısına katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden tarafından bordan üretilen temizlik ürünü BORON’un tanıtım toplantısına katıldı. Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ndeki toplantıda Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de yer aldı.

"DÜNYA BOR PAZARININ DA YÜZDE 59’UNA HAKİMİZ"

Bakan Fatih Dönmez, "Enerji ve tabii kaynaklar alanında yaptığımız her hamleyle ekonomimizin büyümesini sağlıyor, istihdamımızı artırıyor, şehirlerimizin sosyal gelişimine en güçlü desteği veriyoruz. Bor gerek ham madde gerekse de ihracat yönünden global anlamda öncü ve örnek olduğumuz sektörlerin başında geliyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’ünden fazlasına sahibiz. 2018 itibariyle dünya bor pazarının da yüzde 59’una hakimiz. 2018 yılı bor ihracatımız 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İnşallah, bu rakamı artırarak devam edeceğiz. Doğrudan ya da distribütörler vasıtasıyla dünyanın 110 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerin içerisinde halihazırda pazarda rakibimiz olan ABD ve en büyük müşterilerimiz olan Çin ve Hindistan da bulunuyor. Türkiye bugün borda dünyanın en güvenilir tedarikçisi. Ama bu bize yetmez. Bor gelişmeye ve büyümeye açık bir alan" dedi.

"HAYAT KALİTEMİZİ ARTIRAN PEK ÇOK ÜRÜNÜN HAM MADDESİ BOR KAYNAKLI"

Bakan Dönmez, Eti Maden’e yeni bir yol haritası belirledik. Yeni sektörler, yeni işbirlikleri ve daha fazla katma değerli ürün için yeni bir vizyon belirledik. Eti Maden’in yeni dönemdeki vizyonu ’geleneksel bor ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş’ olacak. Artık bor ihracatında rafine ürünlerin yanında ileri teknoloji ürünlerin de payını artırmış olacağız. Savunma sanayisinden cam sektörüne, seramikten tarıma ve temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılan bor, Türkiye’nin bir üst lige çıkma yolunda en güçlü oyuncularından biri olacak. Borun kullanım alanları oldukça geniş. Gündelik hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi artıran pek çok ürünün ham maddesi bor kaynaklı. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz temizlik ürünü BORON borun günlük hayatımıza dokunan en yeni üyesi. Günümüz dünyasında üretilen pek çok ürünün içeriği ne yazık ki farklı zararlı kimyasallarla dolu. Bunların pek çoğu hayatlarımıza süslü kelimeler, havalı reklamlarla sokulsa da uzun vadede pek çok hastalığın da temel sebepleri arasında. Artık bütün dünyada organik olana, doğal olana, kaynağını doğadan alan, çevre ve insan dostu ürünlere doğru bir yöneliş söz konusu. Çünkü doğal olmayan ürünlerin insan vücudunda yarattığı tahribat ve beraberinde ortaya çıkan hastalıklar ne yazık ki kendimizde, ailemizde ya da çevremizde artık sıklıkla karşılaştığımız bir durum haline geldi. Bebek, çocuk, genç ve yaşlıların kullandığı ürünlere kadar toplumun bütün fertleri bu durumdan doğrudan etkileniyor. Bu durumu en fazla evlerimizde kullandığımız temizlik ürünlerinde görmek mümkün" şeklinde konuştu.

"İÇERİĞİN YÜZDE 50’DEN FAZLASI, DOĞAL MİNERAL VE BOROKSTAN’DAN OLUŞMAKTADIR"

Fatih Dönmez, Gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarıyla Eti Maden tarafından üretilen BORON temizlik ürünü, doğal minerallerden oluşan bileşimi ile geleneksel temizlik ürünlerinden ayrışmaktadır. Ürünün içeriğinde, insan ve çevre sağlığına tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri bulunmamaktadır. İçeriğin yüzde 50’den fazlası, doğal mineral ve borakstan oluşmaktadır. Böylelikle, kullanımdan sonra açığa çıkan su ile çevremiz de korunmaktadır" diye konuştu.

"4 KİLOGRAMLIK PAKETİ TÜM YIL BOYUNCA AYNI FİYATTAN SATILACAK"

Bakan Dönmez, Halkımızın BORON’a teveccühünün bu anlamda oldukça yoğun olacağını düşünüyorum. Temizlik ürünleri pazarı oldukça rekabete açık bir alan. BORON bu pazarda diğer markalardan yüzde 100 doğal mineralli içeriği ve yerli ürün özellikleriyle ayrılarak nev-i şahsına münhasır bir alan yaratacak. Bu arada bir şeyin altını çizmek istiyorum, BORON’un 4 kilogramlık paketi tüm yıl boyunca aynı fiyattan satılacak. BORON’un pazar payının artması haliyle ithal ettiğimiz temizlik ürünü oranı da azalacak ve bunun için dışarıya ayırdığımız kaynak ülke içerisinde, yani milletimizin cebinde kalacak. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Yerli kaynaklarımızı yerli teknolojilerimiz ve yerli insan gücümüzle işleyerek birer değer haline getiriyoruz. Bu yöndeki gayretlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.

"BOR PAZARINDA TALEP EDİLEN BÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜRETEBİLMEKTEYİZ"

Serkan Keleşer ise, "Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilen ürün portföyümüzden 17 adet farklı bor ürünü var. Hem ürün çeşitliliğine hem de farklı değerlerde ürünlere sahibiz. Bugün bor pazarında talep edilen bütün ürünleri üretebilmekteyiz. Kuruluş olarak rezerv kadar pazar hedefimizle 2017-2018 yıllarında ilklere imza attık. Yeni pazarlar ve yeni ürünler konusunda atılımlar yaptık. Uzakdoğu ve Asya başta olmak üzere küresel pazarda cam, tarım, seramik, deterjan ve diğer sektörlerde yüzden fazla ülkede 350’den fazla müşteriye, oldukça geniş pazar alanlarına sahibiz" dedi.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Otomatik çamaşır makinelerinde kullanım için geliştirilen ve 4 kiloluk paket fiyatı 24 lira 90 kuruş olan BORON, doğal mineralli bir temizlik ürünü. Petrol türevi ham maddeler içermeyen BORON’da fosfat, zararlı kimyasallar ve alerjen parfüm de yer almıyor. Antialerjik ve antifungal etki sağladığı belirten BORON, kireç çözücü etkiye sahip. BORON’un makinelerin kireç çözücü ürünlere ihtiyaç duymadan ömrünü uzattığı ve yumuşatıcı özelliği bulunduğu kaydedildi.