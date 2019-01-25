Bakan Dönmez, bordan üretilen Boron’un tanıtım toplantısına katıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Dönmez, bordan üretilen Boron’un tanıtım toplantısına katıldı
GeriEkonomi Bakan Dönmez, bordan üretilen Boron’un tanıtım toplantısına katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
25.01.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez, bordan üretilen Boron’un tanıtım toplantısına katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Dönmez, bordan üretilen Boron’un tanıtım toplantısına katıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Borun kullanım alanları oldukça geniş. Gündelik hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi artıran pek çok ürünün hammaddesi bor kaynaklı. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz temizlik ürünü BORON borun günlük hayatımıza dokunan en yeni üyesi" dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden tarafından bordan üretilen temizlik ürünü BORON’un tanıtım toplantısına katıldı. Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ndeki toplantıda Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de yer aldı.

"DÜNYA BOR PAZARININ DA YÜZDE 59’UNA HAKİMİZ"

Bakan Fatih Dönmez, "Enerji ve tabii kaynaklar alanında yaptığımız her hamleyle ekonomimizin büyümesini sağlıyor, istihdamımızı artırıyor, şehirlerimizin sosyal gelişimine en güçlü desteği veriyoruz. Bor gerek hammadde gerekse de ihracat yönünden global anlamda öncü ve örnek olduğumuz sektörlerin başında geliyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’ünden fazlasına sahibiz. 2018 itibariyle dünya bor pazarının da yüzde 59’una h?kimiz. 2018 yılı bor ihracatımız 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İnşallah, bu rakamı artırarak devam edeceğiz. Doğrudan ya da distribütörler vasıtasıyla dünyanın 110 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerin içerisinde h?lihazırda pazarda rakibimiz olan ABD ve en büyük müşterilerimiz olan Çin ve Hindistan da bulunuyor. Türkiye bugün borda dünyanın en güvenilir tedarikçisi. Ama bu bize yetmez. Bor gelişmeye ve büyümeye açık bir alan" dedi.

Bakan Dönmez, bordan üretilen Boron’un tanıtım toplantısına katıldı

HAYAT KALİTEMİZİ ARTIRAN PEK ÇOK ÜRÜNÜN HAMMADDESİ BOR KAYNAKLI"

Bakan Dönmez, Eti Maden’e yeni bir yol haritası belirledik. Yeni sektörler, yeni işbirlikleri ve daha fazla katma değerli ürün için yeni bir vizyon belirledik. Eti Maden’in yeni dönemdeki vizyonu ’geleneksel bor ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş’ olacak. Artık bor ihracatında rafine ürünlerin yanında ileri teknoloji ürünlerin de payını artırmış olacağız. Savunma sanayisinden cam sektörüne, seramikten tarıma ve temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılan bor, Türkiye’nin bir üst lige çıkma yolunda en güçlü oyuncularından biri olacak. Borun kullanım alanları oldukça geniş. Gündelik hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi artıran pek çok ürünün hammaddesi bor kaynaklı. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz temizlik ürünü BORON borun günlük hayatımıza dokunan en yeni üyesi. Günümüz dünyasında üretilen pek çok ürünün içeriği ne yazık ki farklı zararlı kimyasallarla dolu. Bunların pek çoğu hayatlarımıza süslü kelimeler, havalı reklamlarla sokulsa da uzun vadede pek çok hastalığın da temel sebepleri arasında. Artık bütün dünyada organik olana, doğal olana, kaynağını doğadan alan, çevre ve insan dostu ürünlere doğru bir yöneliş söz konusu. Çünkü doğal olmayan ürünlerin insan vücudunda yarattığı tahribat ve beraberinde ortaya çıkan hastalıklar ne yazık ki kendimizde, ailemizde ya da çevremizde artık sıklıkla karşılaştığımız bir durum haline geldi. Bebek, çocuk, genç ve yaşlıların kullandığı ürünlere kadar toplumun bütün fertleri bu durumdan doğrudan etkileniyor. Bu durumu en fazla evlerimizde kullandığımız temizlik ürünlerinde görmek mümkün" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, bordan üretilen Boron’un tanıtım toplantısına katıldı

"İÇERİĞİN YÜZDE 50’DEN FAZLASI, DOĞAL MİNERAL VE BOROKSTAN’DAN OLUŞMAKTADIR"

Fatih Dönmez, Gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarıyla Eti Maden tarafından üretilen BORON temizlik ürünü, doğal minerallerden oluşan bileşimi ile geleneksel temizlik ürünlerinden ayrışmaktadır. Ürünün içeriğinde, insan ve çevre sağlığına tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri bulunmamaktadır. İçeriğin yüzde 50’den fazlası, doğal mineral ve borakstan oluşmaktadır. Böylelikle, kullanımdan sonra açığa çıkan su ile çevremiz de korunmaktadır" diye konuştu.

4 KİLOGRAMLIK PAKETİ TÜM YIL BOYUNCA AYNI FİYATTAN SATILACAK"

Bakan Dönmez, Halkımızın BORON’a teveccühünün bu anlamda oldukça yoğun olacağını düşünüyorum. Temizlik ürünleri pazarı oldukça rekabete açık bir alan. BORON bu pazarda diğer markalardan yüzde 100 doğal mineralli içeriği ve yerli ürün özellikleriyle ayrılarak nev-i şahsına münhasır bir alan yaratacak. Bu arada bir şeyin altını çizmek istiyorum, BORON’un 4 kilogramlık paketi tüm yıl boyunca aynı fiyattan satılacak. BORON’un pazar payının artması haliyle ithal ettiğimiz temizlik ürünü oranı da azalacak ve bunun için dışarıya ayırdığımız kaynak ülke içerisinde, yani milletimizin cebinde kalacak. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Yerli kaynaklarımızı yerli teknolojilerimiz ve yerli insan gücümüzle işleyerek birer değer haline getiriyoruz. Bu yöndeki gayretlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.

"BOR PAZARINDA TALEP EDİLEN BÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜRETEBİLMEKTEYİZ"

Serkan Keleşer ise, "Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilen ürün portföyümüzden 17 adet farklı bor ürünü var. Hem ürün çeşitliliğine hem de farklı değerlerde ürünlere sahibiz. Bugün bor pazarında talep edilen bütün ürünleri üretebilmekteyiz. Kuruluş olarak rezerv kadar pazar hedefimizle 2017-2018 yıllarında ilklere imza attık. Yeni pazarlar ve yeni ürünler konusunda atılımlar yaptık. Uzakdoğu ve Asya başta olmak üzere küresel pazarda cam, tarım, seramik, deterjan ve diğer sektörlerde yüzden fazla ülkede 350’den fazla müşteriye, oldukça geniş pazar alanlarına sahibiz" dedi. 

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Bakan Dönmez, bordan üretilen Boron’un tanıtım toplantısına katıldı

Otomatik çamaşır makinelerinde kullanım için geliştirilen ve 4 kiloluk paket fiyatı 24 lira 90 kuruş olan BORON, doğal mineralli bir temizlik ürünü. Petrol türevi hammaddeler içermeyen BORON’da fosfat, zararlı kimyasallar ve alerjen parfüm de yer almıyor. Antialerjik ve antifungal etki sağladığı belirten BORON, kireç çözücü etkiye sahip. BORON’un makinelerin kireç çözücü ürünlere ihtiyaç duymadan ömrünü uzattığı ve yumuşatıcı özelliği bulunduğu kaydedildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (25.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor