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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
20.07.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz

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Bakan Dönmez: Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Devraldığımız bayrağı inşallah bundan sonra daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Dönmez, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 10 Temmuz'da yemin ederek görevine başladığını anımsattı. "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere inşallah bize güvenenleri mahcup etmeden bu aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımanın gayreti, çabası içinde olacağız." diyen Dönmez, kendisine ilk davetin Bilecik Valisi, Belediye Başkanı ve milletvekilinden geldiğini belirtti.

Dönmez, kendisinin de seve seve geldiğini dile getirerek, "Bu toprakların yabancısı değiliz. Her fırsatta zaten memlekete geliyoruz. Burada hemşehrilerimizle dertleşiyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu devam edecek." diye konuştu.

Bilecik'in hem kuruluş hem de kurtuluş şehri olduğunu anlatan Dönmez, şöyle devam etti: "Tarihte önemli misyonlar icra etmiş bir şehrimiz. Özellikle son dönemde kalkınan, gelişen şehirlerimiz arasında parmakla gösterilecek şekilde kendisini ispat etmiş bir şehrimiz. İnşallah bundan sonra Bilecik'imizi hem ülke genelinde hem uluslararası arenada daha iyi yerlerde görmek için çaba sarf edeceğiz. Bilecik'te hem valimiz hem belediye başkanımız, sayın milletvekilimiz zaten ilin sorunlarıyla yatıp kalkıyor. Bilecik'i bir adım daha ileriye taşımak için gayret gösteriyor. Bize düşen de onların yolunu açmak, destek gereken yerde destek olmak."

Bakan Dönmez, daha sonra Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Can'ı çok önceden beri tanıdığını söyleyen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Nihat Bey'in durumu ile benim durumum biraz birbirine benziyor. Çünkü Nihat Bey, başkanı Ankara'ya başka sorumluluğa göndermiş oldu, bizde de ona benzer bir devir teslim oldu. Biz de Sayın Albayrak'ı Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermiş olduk. Orada ciddi bir sorumluluk aldı. Biz de ondan devraldığımız bayrağı inşallah bundan sonra daha ileriye taşıyacağız. Bu topraklarda yaşayanlar bilirler ki insan, hayatın en önemli parçası. Onun için 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İnsanı yaşatmak için de başta belediyemiz olmak üzere merkezi idaremiz, valimiz üstün bir çabayla milletin hizmeti için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Çok güzel bir belediyecilik örneği de burada yapıldı."

Dönmez, kendisinin eski belediyeci olduğunu ifade ederek, "Ankara görevimden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarında çalıştım. O açıdan belediyeciliğin hem çok zor olduğunu hem de çok zevkli olduğunu iyi bilirim. Her vatandaşa dokunmanız, duasını almanız gerekir. Önemli olan kentte yaşayan hemşehrilerin hayır duasını alabilmek tabii" diye konuştu.

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