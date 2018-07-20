Bakan Dönmez: Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz

Dönmez, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 10 Temmuz'da yemin ederek görevine başladığını anımsattı. "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere inşallah bize güvenenleri mahcup etmeden bu aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımanın gayreti, çabası içinde olacağız." diyen Dönmez, kendisine ilk davetin Bilecik Valisi, Belediye Başkanı ve milletvekilinden geldiğini belirtti.

Dönmez, kendisinin de seve seve geldiğini dile getirerek, "Bu toprakların yabancısı değiliz. Her fırsatta zaten memlekete geliyoruz. Burada hemşehrilerimizle dertleşiyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu devam edecek." diye konuştu.

Bilecik'in hem kuruluş hem de kurtuluş şehri olduğunu anlatan Dönmez, şöyle devam etti: "Tarihte önemli misyonlar icra etmiş bir şehrimiz. Özellikle son dönemde kalkınan, gelişen şehirlerimiz arasında parmakla gösterilecek şekilde kendisini ispat etmiş bir şehrimiz. İnşallah bundan sonra Bilecik'imizi hem ülke genelinde hem uluslararası arenada daha iyi yerlerde görmek için çaba sarf edeceğiz. Bilecik'te hem valimiz hem belediye başkanımız, sayın milletvekilimiz zaten ilin sorunlarıyla yatıp kalkıyor. Bilecik'i bir adım daha ileriye taşımak için gayret gösteriyor. Bize düşen de onların yolunu açmak, destek gereken yerde destek olmak."

Bakan Dönmez, daha sonra Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Can'ı çok önceden beri tanıdığını söyleyen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Nihat Bey'in durumu ile benim durumum biraz birbirine benziyor. Çünkü Nihat Bey, başkanı Ankara'ya başka sorumluluğa göndermiş oldu, bizde de ona benzer bir devir teslim oldu. Biz de Sayın Albayrak'ı Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermiş olduk. Orada ciddi bir sorumluluk aldı. Biz de ondan devraldığımız bayrağı inşallah bundan sonra daha ileriye taşıyacağız. Bu topraklarda yaşayanlar bilirler ki insan, hayatın en önemli parçası. Onun için 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İnsanı yaşatmak için de başta belediyemiz olmak üzere merkezi idaremiz, valimiz üstün bir çabayla milletin hizmeti için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Çok güzel bir belediyecilik örneği de burada yapıldı."

Dönmez, kendisinin eski belediyeci olduğunu ifade ederek, "Ankara görevimden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarında çalıştım. O açıdan belediyeciliğin hem çok zor olduğunu hem de çok zevkli olduğunu iyi bilirim. Her vatandaşa dokunmanız, duasını almanız gerekir. Önemli olan kentte yaşayan hemşehrilerin hayır duasını alabilmek tabii" diye konuştu.