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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.05.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez, bakanlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

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Bakan Dönmez, bakanlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık çalışanlarıyla geleneksel iftarda bir araya geldi. Bakan Dönmez "Birbirimizden aldığımız güçle milletimize olan sevdamızla ülkemize olan bağlılığımızla çalışmalarımıza bu bağlamda devam ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iftarda bir araya geldiği mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bir senenin geriye dönüp muhasebesine baktığımızda hep sizlerin eserlerini görüyoruz. 81 ilin tamamına, 512 ilçenin sakinlerine, evlerine, iş yerlerine, yani 65 milyon vatandaşımıza ulaştırdığımız doğal gazın arkasında sizler varsınız. Trakya’daki, Doğu Anadolu’daki petrol ve doğal gaz keşiflerimizin arkasında sizler varsınız. Fatih’in, Yavuz’un, Oruç Reis’in ve Barbaros’un denizlerimizde arama ve sondaj faaliyetlerinde yine sizler varsınız." dedi.

Dönmez, bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiği geleneksel iftarda değerlendirmelerde bulundu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bu ailenin büyümesi, gelişmesi, daha müreffeh olması için büyük bir özveri, gayret ve samimiyetle çalıştıklarını vurgulayan Dönmez, "Enerji, mesaisi olmayan bir iş. 7 gün 24 saat 365 gün ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için sahadaki arkadaşlarımızdan, en üst düzey yönetici arkadaşlarımıza kadar her daim görevimizin başındayız. Bu ailenin her bir üyesi büyük ve güçlü Türkiye ideali için çocuklarımızın geleceği için milletimizin menfaati, ülkemizin çıkarı için gecesini gündüzüne, varını yoğuna katarak çalışıyor. Bu sorumluluk, bu inanç, bu bilinç bizleri her daim daha güçlü, her daim daha kararlı kılıyor. Çünkü biliyoruz ki milletçe yürüdüğümüz bu yolun sonu aydınlık. Her türlü zorluğa rağmen içimizdeki umudu, enerjiyi, azmi hiçbir zaman kaybetmedik." değerlendirmesinde bulundu. 

Dönmez, Türkiye'nin kalkınmasında enerjinin payının büyük olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Birbirimizden aldığımız güçle milletimize olan sevdamızla ülkemize olan bağlılığımızla çalışmalarımıza bu bağlamda devam ediyoruz. Çünkü bizim bir
borcumuz var; ülkemizi kalkındırmak. Milletimizin daha iyi bir refah düzeyinde yaşaması için bir sözümüz var. Borcumuzu ve sözümüzü yerine getirmek için daha çok çalışmalıyız. Bir senenin geriye dönüp muhasebesine baktığımızda hep sizlerin eserlerini görüyoruz. 81 ilin tamamına, 512 ilçenin sakinlerine, evlerine, iş yerlerine yani 65 milyon vatandaşımıza ulaştırdığımız doğal gazın arkasında sizler varsınız. Trakya’daki, Doğu Anadolu’daki petrol ve doğal gaz keşiflerimizin arkasında sizler varsınız. Fatih’in, Yavuz’un, Oruç Reis’in ve Barbaros’un denizlerimizde arama ve sondaj faaliyetlerinde yine sizler varsınız.

Türkiye’nin enerjisi hiç bitmesin diye üretimden dağıtıma kadar bu ailenin her bir ferdinin imzası var. Yoğun kış şartlarında metrelerce kar altında, her türlü zorluğa rağmen hastanelere, iş yerlerine ve evlere elektriğin iletilmesinde sizler varsınız. Türkiye’ye nükleer enerjiyi getiren, yeraltı kaynaklarımızı gün yüzüne çıkaran, yerli kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran, Türkiye’yi yenilenebilir enerjinin merkezi yapan, bor cevherini işleyerek katma değer üreten sizlersiniz. Hep birlikte yürekten inandık, çalıştık, gayret ettik. Ekip olmanın, bir olmanın şuuru ile pek çok ilki, pek çok hayali gerçeğe dönüştürdük. Şimdi daha fazlasını yapmaya talibiz. Çok çalışacağız. Sorumluluğumuzun bilinciyle bu ülkenin ve milletimizin bizden beklentilerinin farkında olarak daha çok çalışacağız. Bizim enerjimiz Türkiye’nin enerjisi. O nedenle bu bakanlık, bu bakanlığın çalışanları ne kadar üretken olursa Türkiye’de o denli dinamik ve enerjik olur." 
Bakanlık çalışanlarının "Milli Enerji ve Maden Politikası"nın arkasında olduğunu belirten Dönmez, hepsine teşekkür etti. 

Bakan Dönmez, çalışanların memnuniyet oranının yapılan son ankete göre yüzde 80’e çıktığını kaydederek, bu oranı yukarılara çekmek için çalışmalara devam edileceğini vurguladı. 

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