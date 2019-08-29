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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez açıkladı: Irak'la elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor

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Bakan Dönmez açıkladı: Irak'la elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Irak ile geçmişte elektrik ticareti yapıyorduk. Şimdi elektrik ticaretini yeniden daha kapsamlı başlatma konusunda bir mutabakatımız var. Bizim tarafta gerekli hazırlıkları yaptık. Irak tarafı da kendi elektrik şebekesiyle ilgili eksiklerini tamamlarsa, bu hizmeti rahatlıkla verebilir hale geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Irak ile elektrik ticaretini yeniden başlatmak konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Irak'taki temaslarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Bu kapsamda Irak Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çeşitli iş birliği imkanlarını görüştüklerini belirterek, "Ticaretimiz yaklaşık 13 milyar dolar civarında seyrediyor ama her iki ülkenin de mutabakatıyla bunu ilk etapta 20 milyar dolara çıkartmak hedefi var." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Bağdat'taki temasları sırasında Iraklı yetkililerle enerjinin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkileri de ele alma fırsatı bulduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Irak ile geçmişte elektrik ticareti yapıyorduk. Şimdi elektrik ticaretini yeniden daha kapsamlı başlatma konusunda bir mutabakatımız var. Onun için de mevcut bağlantı kapasitesinin artırılması gerekiyor. Bizim tarafta gerekli hazırlıkları yaptık. Irak tarafı da kendi elektrik şebekesiyle ilgili eksiklerini tamamlarsa, bu hizmeti rahatlıkla verebilir hale geleceğiz. Irak tabi sıcak bir memleket ve yaşam alanlarının soğutulması son derece önemli. Bunun için kesintisiz elektrik kaynağına ihtiyaçları var. Bu konuda gereken desteği vereceğiz, şebeke altyapısının yenilenmesi önemli bir iş kalemi. Yaptığımız temaslarda Irak tarafı bu işte Türkiye'de gerek malzeme üretenlere, gerekse de işlerin yapımı sürecinde görev alabilecek yüklenicilere kapılarının açık olduğunu ifade ettiler. Biz de Türkiye'de elektrik ekipmanı altyapısı, şebeke malzemesi üreten ve bu işlerin uygulamasını, montajını yapan firmalara da duyurmuş olalım. Ciddi bir iş potansiyeli gözüküyor."

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