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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez açıkladı! Bor temelli yerli yakıt pili geliyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Yüksek teknoloji açısından hayati önem taşıyan elektrikli araçlar için menzil artırmaya ve uçuş süresini artırmaya yönelik bor temelli yerli yakıt pili sistemlerini üretmede belli bir noktaya geldik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'nun (BORON 2019) açılışında yaptığı konuşmada, bor madeninin mukavemet artırıcı ve alev geciktirici özellikleri yanında kanser önleyici, enerji taşıyıcı ve depolayıcı özellikleriyle 250'den fazla alanda kullanıldığını söyledi.

Türkiye'nin dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğunu ifade eden Dönmez, bordan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi için yeni bir yapılanma sürecini başlattıklarını ve "Bor Araştırma Merkezi" kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı. 

Dönmez, bor alanında kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması ve bu alandaki profesyonelliğin uluslararası standartlara çıkarılması için BOREN aracılığıyla 15 öğrenciye burs verdiklerini dile getirerek, "Bu sayı önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Bu sene ilk defa 10 öğrencimizi her biri borla ilgili farklı alanda master yapmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine göndereceğiz." diye konuştu. 

Borda ürün geliştirme ve ticarileştirme çalışmalarının hızla devam etiğini belirten Dönmez, "Yüksek teknoloji açısından hayati önem taşıyan elektrikli araçlar için menzil artırmaya ve uçuş süresini artırmaya yönelik bor temelli yerli yakıt pili sistemlerini de üretme noktasında belli bir noktaya geldik." ifadesini kullandı. 

"110 ÜLKEYE BOR İHRAÇ EDİYORUZ"

Dönmez, borun tarım sektöründeki kullanımının da gün geçtikçe arttığını dile getirdi. Borun bitkilerin büyüme ve gelişiminde önemli rol oynadığını bildiren Dönmez, şöyle konuştu: 

"Bor bitkilerin soğuklara, hastalıklara ve zararlı türlere karşı dayanıklılığını artırarak tarımsal verime önemli katkı sağlıyor. 2018'de tarımda toplam 4 bin tonun üzerinde rafine bor ürünü kullanıldı. Yaptığımız araştırmalar sonucu farklı ürünlerde bor uygulamasının yapıldığı projeler sonucunda verimde yüzde 20'lere varan artış olduğunu gözlemledik. Bunlara ilaveten yurt dışına 9 bin tonun üzerinde borlu gübre Etidot-67 ihraç ettik. Hindistan'dan Amerika'ya, Çin'den Brezilya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki tarım sektörüne borlu gübremiz hayat verdi. " 

Dönmez, geçen yıl bor ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Böylece ham madde satan değil, işlenmiş uç ürün ihraç eden bir konuma yükseldik. Bugün itibarıyla 110 ülkeye bor ihraç ediyoruz. Bu rekoru daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. 
Yerli ve milli temizlik ürünü BORON'un da pazarda öneminin giderek arttığını belirten Dönmez, "Petrol türevleri içermeyen ve insan sağlığını birinci planda tutan BORON, milletimizden büyük ilgi gördü. Sadece birkaç ay içinde 10 bin tonun üzerinde üretim yapıldı. Yoğun talep ve ilgi nedeniyle üretim tesisimizde genişletme çalışmalarını da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. 

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