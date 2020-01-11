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Ekonomi
Haber Giriş: 11.01.2020 - 20:59,Son Güncelleme:/

Bakan Dönmez 23 Nisan'da kabul ettiği öğrencilerle buluştu

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Bakan Dönmez 23 Nisan'da kabul ettiği öğrencilerle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçen yıl TBMM'nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında kabul ettiği Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu öğrencileri ile buluştu.

Kendilerini bekleyen sınıf öğretmeni Zeynep Yılmaz ve öğrencilerle görüşen Bakanlar Fatih Dönmez ve Mustafa Varank, satranç takımı hediye ettikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Dönmez 23 Nisanda kabul ettiği öğrencilerle buluştu

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç da bulundu.

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